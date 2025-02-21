提19項建議加快公屋流轉 申訴專員：房署房協須革新收回和編配安排

公屋是珍貴資源，如何防止濫用公屋和加快流轉，備受關注。申訴專員公署昨主動公布調查報告，涉及房屋署和房協在收回、翻新及重新編配公屋單位的安排。報告提到，房署在未有通知親屬清空單位期限的情況下，把離世租戶單位內的物品棄置；而房協方面，公署發現由回收單位至新租戶入住，需時較房署長；另在處理未交還單位時，未夠果斷處理變相縱容租戶。公署提出19項建議，包括改善租戶離世後收回單位的程序、研究縮短發出翻新工程單的安排等。

申訴專員陳積志表示，過去5年，房署及房協每年分別平均收回約1.57萬和1,100個公屋單位。公署抽查發現，過去兩個年度，房署由收回單位至重新編配單位平均需時12日；收回後至租約生效日期則平均需時76日，即單位在約兩個半月後才有新租戶入住。房協方面，由收回後至重新編配單位，整體需時47日，其中一個嚴重個案更需時249日，才可編到偏遠地區單位；而收回後至租約生效日期則平均需時87日，即約3個月才可供新租戶入住，公署認為有改善空間。

公署指，房署須改善獨居租戶離世後收回單位的程序。公署提及有獨居公屋租戶離世後，屋邨辦事處讓戶主女兒返回單位執拾物品，惟未有告知期限，戶主女兒誤以為單位可保留至她主動交還。其後辦事處多次致電對方不果，其後收回單位並棄置物品。公署認為，房屋署應修訂工作指引，向獨居租戶的親屬定下適當期限，並說明署方的跟進行動。



房協有住戶拖延半年交還單位 公署又指，房協應更積極及果斷處理未有交還單位的個案；透露某房協租戶在2021年3月委託代表收取其所購買的資助出售房屋單位的鎖匙，並聲稱因疫情滯留外地，未能趕及同年5月底交還出租單位。房協半年後才收回該單位。公署認為安排變相縱容租戶行為。

公署向房署提出7項建議，包括改善獨居租戶離世後收回單位的程序，修訂工作指引，並加強職員培訓。公署又向房協提出12項建議，包括更積極及果斷處理未有交還單位的個案，以及檢視收回單位後的編配程序等。 房協：正進行五大檢視工作和優化措施 房署回應指，將詳細審視及研究有關建議，繼續嚴肅處理及不時檢視公屋單位的收回、翻新及編配等流程，盡快將收回的公屋單位編配給有需要人士。發言人表示，房委會及房屋署已展開一系列的檢視，探討並落實優化措施，包括同步將正進行翻新工程的空置單位，預先編配予合資格的公屋申請者，只要翻新工程一完成，公屋申請者便可馬上入住。

房協回應指，正進行五大主要檢視工作及優化措施，以進一步縮短收回單位及將單位再作編配的時間，包括檢視現行收回公屋單位的程序，特別是優化處理獨居租戶離世後的收回單位程序，包括考慮設定明確交回單位限期，並訂明限期過後的跟進措施。 房協亦檢視租戶獲取其他形式的資助房屋後交還單位的安排，計劃將租戶可申請延期交還單位的限期，由最多兩個月縮短至最多一個月；又研究縮短收回單位後發出翻新工程單的時間，以提升翻新單位的效率。

