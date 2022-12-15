換新鈔懶人包｜3間發鈔銀行下月5日起可換新鈔　除夕起可網上預約

3間發鈔銀行下月5日起可換新鈔，除夕起可預約。(資料圖片)

下月就是農曆新年，金管局及3間發鈔銀行滙豐、渣打及中銀今日(15日)宣布，將於明年1月5日(星期四)至1月21日(星期六)提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。金管局指，「迎新鈔」即是雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

換鈔首3天 提早朝8營業

為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

於提供換鈔服務的首3天 ，即1月5日至7日，提早至早上8時營業

8 至9時這段額外營業時段將專門用作提供換鈔服務

繼續實施人流管理措施， 本月31日(星期六) 起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

其中滙豐在本月31日起，客戶經流動理財(完整版及簡易版)或滙豐香港網站，可預約在明年1月5日至21日期間到分行兌換新鈔套裝，每份套裝總值港幣3,000元，包括100張港幣20元新鈔及20張港幣50元新鈔；渣打就由本月底至明年1月20日，供市民可於渣打香港網頁預訂新鈔套裝，並於指定時段到指定分行領取，每套新鈔套裝包括100張20元及20張50元，總值3,000元；中銀亦設有總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元供兌換，市民可以在本月底，可預先透過手機銀行預留新鈔。

金管局就鼓勵市民利用電子支付方式派發利是，又建議用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。