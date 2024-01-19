換新鈔2024｜滙豐/中銀/渣打網上預約及兌換安排　渣打滙豐網上預訂名額已滿 (持續更新)

一年一度農曆新年將至，金管局及3間發鈔銀行滙豐、渣打及中銀香港宣布，3間銀行分行將於1月25日（周四）至2月9日（周五）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。以下《am730》為讀者整合各間銀行兌換詳情。 周四（1月18日）起，滙豐、渣打及中銀香港三行已可在網上預約兌換迎新鈔。 【1月19日更新 渣打、滙豐網上預訂換全新鈔名額已滿】

換新鈔2024｜金管局與3間發鈔行措施 金管局表示，為方便市民換鈔，3間發鈔行將採取適當措施，包括： 於提供換鈔服務的首3天，即1月25日（周四）至1月27日（周六），提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務 於1月18日（周四）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

換新鈔2024｜電子利是及電子支付 金管局表示，為鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是；而主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。 換新鈔2024｜網上預約換新鈔安排 除三間發鈔行外，其他本地銀行同樣提供新鈔兌換服務，部分更提供。以下將整理各間銀行的新鈔兌換服務。 換新鈔2024｜滙豐：全港首個櫃員機「迎新鈔」提款 滙豐為提升服務彈性，將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。 此外，客戶可於2024年1月25日至2月9日滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用滙豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐竭力為客戶帶來最頂尖的服務體驗，今年將善用該行多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。

【1月19日 渣打香港：網上預訂換全新鈔名額已滿】 換新鈔2024｜滙豐網上預約方法 由1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站，可預約在1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝，每份套裝總值港幣3,000元或6,000元 會以短訊向客戶確認預約 換新鈔2024｜滙豐票務安排 1月25日至27日，滙豐指定分行會提早一小時於早上8時開始營業 客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝 客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」 滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶，可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取 換新鈔2024｜滙豐提供港幣20元及50元「迎新鈔」自動櫃員機 旺角（旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈高層地下）

觀塘（觀塘開源道71號皇子大廈地下）

屯門市廣場（屯門市廣場第二期高層地下1號舖）

流動銀行

換新鈔2024｜渣打：網上預訂新鈔 【1月19日 渣打香港：網上預訂換全新鈔名額已滿】 渣打香港指，將於1月18日早上9時起開放網上預訂新鈔兌換服務。該行今年將加入「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，或透過SC Mobile向親友派e-利是，支持環保。另外，分行於亦會作出特別安排，確保市民能舒適快捷地兌換新鈔。 換新鈔2024｜網上預訂新鈔及「迎新鈔」兌換服務 由2024年1月18日(星期四)早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取，省卻排隊時間。預訂新鈔服務設有名額，額滿即止，包括： 新鈔 +「迎新鈔」套裝（100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔；及20張面額50元「迎新鈔」，總值4,000港元）

新鈔套裝（100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔，總值3,000港元）

「迎新鈔」套裝（20張面額50元「迎新鈔」，總值1,000港元） 渣打表示，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。 分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止，會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。 換新鈔2024｜每人每次最多可兌換數量 10元（新鈔：50張／迎新鈔：不限）

20元（新鈔：100張／迎新鈔：不限）

50元（新鈔：20張／迎新鈔：不限）

100元（新鈔：20張／迎新鈔：不限）

500元（新鈔：20張／迎新鈔：不限）

1,000元（新鈔：10張／迎新鈔：不限）

換新鈔2024｜中銀香港：將提供新鈔兌換及電子利是服務 中銀香港公布，由2024年1月25日起，中銀香港分行*將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括： 港幣20元（100張）

港幣50元（20張） * 要注意，中銀香港的銀行服務中心、保管箱服務中心、中區分行、西灣河分行、奧海城分行及機場暢達路分行除外。 換新鈔2024｜中銀香港：可用手機銀行或網頁預約 中銀香港指，為減少客戶輪候的時間，客戶可從1月18日起透過該行手機銀行或網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。而該行分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業；設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。 換新鈔2024｜中銀香港：發電子利是可參與獎賞 此外，中銀香港表示，今年將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone利是」服務，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是，每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅，並可參與獎賞高達港幣8,888元大抽獎，如使用BoC Pay派發更可享額外獎賞，派得愈多賞得愈多。

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