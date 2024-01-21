換新鈔2024｜滙豐/中銀/渣打網上預約及兌換安排　3間銀行網上預訂名額已滿 (持續更新)

一年一度農曆新年將至，金管局及3間發鈔銀行滙豐、渣打及中銀香港宣布，3間銀行分行將於1月25日(周四)至2月9日(周五)提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。以下《am730》為讀者整合各間銀行兌換詳情。
1月18日起，滙豐、渣打及中銀香港三行已可在網上預約兌換迎新鈔，3日後已悉數額滿。
【1月21日更新 三間銀行網上預訂換全新鈔名額已滿】
換新鈔2024｜金管局與3間發鈔行措施
金管局表示，為方便市民換鈔，3間發鈔行將採取適當措施，包括：
- 於提供換鈔服務的首3天，即1月25日(周四)至1月27日(周六)，提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段(即早上8時至9時)專門用作提供換鈔服務
- 於1月18日起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務
- 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排
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換新鈔2024｜電子利是及電子支付
金管局表示，為鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是；而主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。
換新鈔2024｜網上預約換新鈔安排
除三間發鈔行外，其他本地銀行同樣提供新鈔兌換服務，部分更提供。以下將整理各間銀行的新鈔兌換服務。
換新鈔2024｜滙豐：全港首個櫃員機「迎新鈔」提款
滙豐為提升服務彈性，將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋邨的流動銀行的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。
此外，客戶可於1月25日至2月9日滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用滙豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐竭力為客戶帶來最頂尖的服務體驗，今年將善用該行多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。
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【1月19日 滙豐銀行：網上預訂換全新鈔名額已滿】
換新鈔2024｜滙豐網上預約方法
- 由1月18日起，客戶經流動理財(完整版及簡易版)或滙豐香港網站，可預約在1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔或「迎新鈔」套裝，每份套裝總值港幣3,000元或6,000元
- 會以短訊向客戶確認預約
換新鈔2024｜滙豐票務安排
- 1月25日至27日，滙豐指定分行會提早一小時於早上8時開始營業
- 客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔
- 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝
- 客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」
- 滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶，可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取
換新鈔2024｜滙豐提供港幣20元及50元「迎新鈔」自動櫃員機
- 旺角 (旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈高層地下)
- 觀塘 (觀塘開源道71號皇子大廈地下)
- 屯門市廣場 (屯門市廣場第二期高層地下1號舖)
- 流動銀行
換新鈔2024｜渣打：網上預訂新鈔
【1月19日 渣打香港：網上預訂換全新鈔名額已滿】
渣打香港指，將於1月18日早上9時起開放網上預訂新鈔兌換服務。該行今年將加入「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，或透過SC Mobile向親友派e-利是，支持環保。另外，分行於亦會作出特別安排，確保市民能舒適快捷地兌換新鈔。
換新鈔2024｜網上預訂新鈔及「迎新鈔」兌換服務
由2024年1月18日(星期四)早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取，省卻排隊時間。預訂新鈔服務設有名額，額滿即止，包括：
- 新鈔 +「迎新鈔」套裝 (100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔；及20張面額50元「迎新鈔」，總值4,000港元)
- 新鈔套裝 (100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔，總值3,000港元)
- 「迎新鈔」套裝 (20張面額50元「迎新鈔」，總值1,000港元)
渣打表示，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。
分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止，會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。
換新鈔2024｜每人每次最多可兌換數量
- 10元 (新鈔：50張／迎新鈔：不限)
- 20元 (新鈔：100張／迎新鈔：不限)
- 50元 (新鈔：20張／迎新鈔：不限)
- 100元 (新鈔：20張／迎新鈔：不限)
- 500元 (新鈔：20張／迎新鈔：不限)
- 1,000元 (新鈔：10張／迎新鈔：不限)
換新鈔2024｜中銀香港：將提供新鈔兌換及電子利是服務
【1月21日 中銀香港：網上預訂換全新鈔名額已滿】
中銀香港公布，由1月25日起，中銀香港大部分分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括：
- 港幣20元 (100張)
- 港幣50元 (20張)
* 中銀香港的銀行服務中心、保管箱服務中心、中區分行、西灣河分行、奧海城分行及機場暢達路分行除外
換新鈔2024｜中銀香港：可用手機銀行或網頁預約
中銀香港指，為減少客戶輪候的時間，客戶可從1月18日起透過該行手機銀行或網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。而該行分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業；設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。
換新鈔2024｜中銀香港：發電子利是可參與獎賞
此外，中銀香港表示，今年將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone利是」服務，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是，每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅，並可參與獎賞高達港幣8,888元大抽獎，如使用BoC Pay派發更可享額外獎賞，派得愈多賞得愈多。
換新鈔2024｜恒生：推線上線下新鈔兌換服務
恒生表示，為方便喜愛派發實體利是的客戶，恒生推出網上預約新鈔套裝兌換服務，以減省客戶的輪候時間。由1月23日起，客戶可分為兩階段登入恒生e-Banking作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值港幣4,000元，包括：
- 港幣20元 (50張)
- 港幣50元 (20張)
- 港幣100元 (20張)
- 第一階段：1月23至29日 (兌換日期1月25至31日)
- 第二階段：1月30至2月5日 (兌換日期2月1至7日)
換新鈔2024｜恒生：網上預約方法
除提供新鈔套裝外，恒生表示，全線地面分行將於1月25日起，為客戶提供兌換新鈔服務，並於1月25至27日提早於上午8時30分開始營業。為應付農曆新年期間的服務需求，6 間指定分行將於2月17及24日(星期六)延長營業時間至下午5時，包括恒生總行、銅鑼灣分行、九龍總行、尖沙咀分行、又一城分行、新豐路分行。
而恒生優越私人理財及優越理財的客戶可與專屬客戶經理預約換領新鈔。方法如下：
- 客戶只需登入恒生Mobile App
- 透過Prestige RM Connect登記
- 以WhatsApp或WeChat等即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理
- 預約於1月25日起到分行換領新鈔，換完即止
換新鈔2024｜恒生送出高達港幣 8,888 元電子旅遊禮券
此外，恒生指，由1月27日至2月25日期間，客戶透過恒生Mobile App「派e利是」、以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可立即透過HARO WhatsApp參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，即時有機會贏取過萬份豐富獎賞。「派e利是」愈多，中獎機會愈大。大抽獎的獎品包括：
- 港幣8,888元電子旅遊禮券 (30份，每日送出1份)
- 港幣68元電子餐飲禮券 (12,888份)