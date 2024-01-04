換新鈔2024｜滙豐/中銀/渣打1月25日起可兌換　附各行網上預約及兌換安排 (持續更新)

換新鈔｜滙豐/中銀/渣打1月25日起可兌換 附網上預約及兌換安排（am730製圖）

一年一度農曆新年將至，金管局及3間發鈔銀行滙豐、渣打及中銀香港宣布，3間銀行分行將於1月25日（周四）至2月9日（周五）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。以下《am730》為讀者整合各間銀行兌換詳情。

換新鈔2024｜電子利是及電子支付

金管局表示，為鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是；而主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

換新鈔2024｜網上預約換新鈔安排

除三間發鈔行外，其他本地銀行同樣提供新鈔兌換服務，部分更提供。以下將整理各間銀行的新鈔兌換服務。

換新鈔2024｜滙豐：全港首個櫃員機「迎新鈔」提款

滙豐為提升服務彈性，將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。

此外，客戶可於2024年1月25日至2月9日滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用滙豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐竭力為客戶帶來最頂尖的服務體驗，今年將善用該行多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。