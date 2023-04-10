換證殷切｜入境處推兩措施應對 可預約日數增至96工作日

入境事務處今日(10日)宣布，將於後日(12日)推出兩項安排，包括讓年滿11或18歲並需換領身份證的人士，預約人事登記辦事處的延長服務時段辦理換證手續；以及將可預約日子由24個工作日延長至96個工作日。

入境處指，鑑於通關以來市民對換領身份證的需求非常殷切，由4月12日起，年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證的人士，除了可按現時的安排預約於六間人事登記處的一般人事登記服務時段辦理換證外，亦可預約於四間指定人事登記處的延長服務時段辦理換領身份證手續。

指定人事登記處：港島、九龍、觀塘、屯門

四間指定人事登記處分別為港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處。延長服務時段則為星期一至五下午4時30分到晚上10時，以及星期六下午12時30分到晚上10時。

入境處提醒，新安排只適用於已持有香港身份證的申請人辦理換證申請。年滿11或18歲的市民如從未登記身份證，須預約一般人事登記服務時段以辦理首次登記身份證的手續。

不處理未預約申請 遺失損壞身份證除外

另外，人事登記服務預約系統的可預約日子將由現時的24個工作日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。市民如欲預約辦理身份證申請，可下載入境處流動應用程式或登入網站（www.gov.hk/icbooking）。

入境處又指，為確保市民可順暢有序地辦理換證手續，市民應根據已預約的時間到達人事登記處辦理申請身份證手續，人事登記處不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證的人士，可以無需預約，人事登記處職員會因應個別情況提供協助。