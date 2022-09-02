揭棄車逾2年執法真空 申訴專員促運輸署修例追究車主

鏽跡斑斑、車頭堆滿枯葉甚至「甩皮甩骨」的廢棄車輛，總見後巷、偏僻道路棄有一、兩輛。申訴專員公署指棄置車輛佔用公家地方情況愈來愈嚴重，主動調查政府土地棄置車輛問題，批評部門多年來沒有確立和追究車主須妥善處理車輛法律責任，部門之間也權責不清，執法工作出現真空期；即使政府加大力度清理亦只治標不治本。公署認為，運輸署應及早修例追究車主相關責任。

公署報告提到，車輛2年內未續牌將被運輸署取消登記，發現2016年至2021年間運輸署取消8,540輛電單車和68,521輛私家車車輛登記。而審計署2000年已指出，本港欠缺規定登記車主須負責妥善處置其廢棄車輛法例，建議當局修例懲罰沒妥善處置車輛車主，運輸署負責車輛登記及發牌，掌握所有車輛登記資料，但廿多年來未積極跟進。

當局目前執法策略，是嘗試藉「土地條例」檢控廢車車主，但自2007年起，負責的地政總署認為，舉證困難，檢控成效不彰，開始停止相關搜證和檢控工作。報告引述地政總署指，車輛登記已取消，署方便難以追查佔用人身份。2018、2019年間，地政總署兩度修訂內部指引，先後指示分區轉交廢車個案予警務處及路政署跟進，但2個部門未有接納，直至2021年初民政總署協調跨部門跟進前，出現長達逾2年的「真空期」。