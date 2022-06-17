揭進化史與獨有基因 中大料助研治蟎過敏藥物

本港逾半人口患有至少一種過敏性疾病，嚴重過敏有生命危險；家居塵蟎更是四至六成過敏人士主要致敏源。蟎蟲除出現在床單被褥外，早前亦有進食被蟎污染的預拌粉製成鬆餅險致死的個案。中大早前成功揭開蟎蟲進化史與獨有基因，有望研發防治蟎過敏的新藥。

早前有17歲女生進食父親製作鬆餅後，現呼吸困難和眼睛痕癢過敏休克徵狀，後發現元兇是已放置一段時間的鬆餅預拌粉，在顯微鏡下發現預拌粉內有多隻「倉儲蟎」爬行，有糖或奶等成分的預拌粉為它們提供成長養分，奶粉若儲存不佳亦有機會成溫床。

可致過敏的無氣門蟎由家居塵蟎、倉儲蟎和寄生蟎組成。中大醫學院生物醫學學院團隊通過6個優質基因組對多組無氣門蟎做分析，發現無氣門蟎的祖先是由早於4.18億年前從土蟎的分支，後寄生長毛哺乳類動物，吃其油脂分泌為生，之後更快速進化並適應人類環境，並走入人類儲存的食物裡寄生。

團隊亦發現，在無氣門蟎的基因組分析，發現許多來自土壤細菌的異常基因水平轉移，增加了適應力，人類因無這些基因轉移，故針對這些獨特基因或可以找出合適的化合物作為有效控制蟎蟲的工具。

該學院教授徐國榮指，近年不少市民喜歡親自下廚，但原材料儲存不當或會令倉儲蟎不斷生長與繁殖，即使倉儲蟎在烹煮過程會被殺死，其蛋白仍能造成急性致敏，建議材料需要儲存在乾燥地方以及避免儲存太長時間。另外，對有市民亦喜愛在陽光普照之時將床單被鋪放街邊「曬太陽」，中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥提醒，此舉容易讓塵蟎重新依附剛清洗的被鋪，建議市民可用60度水溫清洗再放到乾衣機烘乾。