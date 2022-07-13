揮動英國國旗「王婆婆」認兩項非法集結罪 判囚32周

人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤，被指參與3年前的兩場港鐵站「快閃」示威行動，被告原先否認兩項非法集結罪在東區裁判法院受審，但她在證人作供期間突然改口認罪，承認2項非法集結罪，之後決定不作求情。主任裁判官嚴舜儀判刑時指王有計劃參與非法集結，考慮集結規模及對社會造成影響，以監禁40星期為量刑起點，在審訊期間認罪獲20%刑期扣減，因此判兩罪各監禁32周，同期執行。



被告今日承認的案情指，當日港島東遊行未獲警方發出「不反對通知書」，遊行演變成「快閃」示威，當日約晚10時，示威者在鰂魚涌港鐵站A出口內的出入閘口集結並作出威嚇性及攻擊性的行為，包括拆除港鐵站內圍欄及以雷射筆照射警員。被告在同場揮動英國國旗，大叫「警黑合作可恥，出賣港人可恥」。之後被告隨示威者共同散去。約10時40分，閉路電視影到被告高舉英國國旗走出太古站，並在康山道西行線匯合示威者佔領車道。



被告王鳳瑤（66歲）被控於2019年8月11日，和在鰂魚涌港鐵站A出口內的出入閘口，參與憑藉公安條例第18（1）及（3）條屬非法集結的集結。她另被控於同日在西灣河康山道近太古港鐵站C出口，參與非法集結。