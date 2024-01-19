搗破賣淫集團北角皇冠大廈經營「一樓一」　警拘18男女

警方瓦解一個賣淫集團，在北角皇冠大廈拘捕10男8女，包括11名業主及租客、3名賣淫集團的骨幹成員及4名內地女子。警方指留意到香港與內地去年恢復通關後，相關大廈單位被用作為「一樓一」賣淫活動，在過去10個月進行多次「放蛇」，拘捕40名非本地的性工作者，涉及賣淫單位已減至4間。

過去10個月拘40名賣淫女 東區警區行動主任總督察王紀聰和特別職務隊高級督察余承豐分別交代案情。警方指，去年初發現多名非本地女子在北角皇冠大廈多個劏房以「一樓一」方式賣淫，高峰時全層24個單位，其中17個單位被分租成29個劏房用作賣淫，有關單位無足夠的保安設施，嫖客可自由出入，對居民治安造成滋擾。警方遂在過去10個月內進行多次「放蛇」行動，以違反逗留條件罪名，拘捕40名來自內地、泰國、印尼的性工作者。

警方稱，根據情報分析，發現有關賣淫活動由三合會操控，涉及10多名業主及租客，遂在前日及昨日作出行動，以准許處所用作賣淫罪名拘捕11名業主及租客，及以「依靠他人賣淫收入為生及控制他人賣淫」罪名，拘捕3名骨幹成員，全為本港居民，年齡介乎35歲至73歲；另外，警方聯同入境處在區內其他處所拘捕4名內地賣淫的女子，年齡介乎27歲至40歲，涉嫌違反逗留條件，並且檢取檢大量證物，包括避孕套和漱口水等。全部被捕人士除4名內地女子外，全部均獲准保釋候查。