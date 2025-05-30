搗黑幫大耳窿集團年利率達1700厘 警反非法收債行動拘45人

不法集團假冒知名持牌財務公司，並以「免見面」，「免證明」便可借貸作招徠，有財務困的市民借款後，墮大耳窿集團所設的欠債深淵。有市民借2萬元，實取1.5萬元，每周更要償還5,000元利息，因無力還款被要求「債冚債」，累計推算貸款年利率達逾1,700厘。警方早前展開打擊高利貸放債及非法收債的犯罪活動，共拘捕45人，當中更搗破一個由黑社會操控的無牌放債集團。被捕者中，有3名為18歲或以下的青少年，警方呼籲青少年切勿為「搵快錢」，而參與非法活動。

一名市民去年12月報案，指於去年10月收到聲稱是知名財務公司職員的電話，稱無需見面或入息證明就可提供貸款。事主透過電話提供身份證及住址證明，並交出家人資料作擔保，最後獲批2萬元貸款，其中5,000元被扣起做手續費，每周更要支付5,000元作利息。事主未能如期還款時，不法集團成員訛稱可轉介到相熟財務公司繼續借貸，最終他被轉至另外4間財務公司，累計借款10萬元，被扣起其中2.5萬元作手續費及每周付2.5萬元利息，年利率逾1,700厘，遠超法定年利率上限48厘。事主最終無力還款，住宅被淋紅油，唯有報警。

新界南總區刑事部人員根據情報分析及調查後，搗破一個懷疑黑幫操控的非法高利貸集團，拘捕10男6女(21至54歲)，當中6人為傀儡戶口持有人，涉協助清洗約2,700萬元犯罪得益。調查顯示，該高利貸集團懷疑通過電話遊說信用評級較低的市民借錢，初時誘使事主申請1萬至3萬元小額貸款，再巧立名目收取行政費用，當借款人未能如期還款，便誘導作更多借貸。債仔無力還款便被恐嚇。

警方表示，新界南總區本年首季錄得85宗非法收債案，逾九成為刑事毀壞案，包括淋紅油、以膠水塞鎖孔和致電恐嚇電話等；總區於本月19至29日，展開「壁烽」反非法收債行動，共偵破51宗案，涉無牌放債、刑毀和洗黑錢等；拘捕45人，包括34男8女及3名男童(14至64歲)，涉案的3名18歲或以下青少年中，最小的僅14歲涉為報酬從事非法收數活動。警方呼籲青少年切勿為「搵快錢」，而參與非法活動；市民亦要切記「唔租、唔借、唔賣」個人銀行戶口。