搞活夜經濟！ 地產商推商場優惠吸夜客 廠商會倡政府制訂發展藍圖

港府銳意發展夜市以提振本港消費市道，廠商會一項研究報告，建議港府參考內地和海外經驗，制訂長遠發展藍圖、設立地標和旗艦型活動等，昨亦續有地產商宣布推出支持推動夜經濟的商場優惠措施。有學者及立法會議員均認為要做好夜經濟的大氣候，不能單靠商場推出優惠，更需要有周邊配套，如舉辦區域性的活動配合。

財政司長陳茂波昨在一個論壇致辭稱，在投資、消費和出口的「三頭馬車」當中，預計今年餘下的經濟復甦主要將由消費和旅遊業支撐，又指第二季餐飲市道已恢復至疫情前的九成多，零售亦恢復至八成八。他並透露，上月訪港旅客和航班已回復疫情前大約七成，較想像中快，估計國際航班可在年底恢復至約八成。

本港經濟逐步復甦，但鬧市晚間仍未如以往般熱鬧，廠商會早前就夜間經濟進行一項研究，總結出五大發展策略，包括建議政府制訂長遠發展藍圖、為夜間商戶塑造有利營商環境等。研究指，本港的消費形態已出現結構性轉變，「宅經濟」大行其道、市民願意在網上購買日常用品、漫漫長夜以「沉浸」於社交媒體打發時間等，以及投資市場前景不明朗等因素，難免影響消費氣氛。

廠商會研究又發現，不少商戶因人手不足和減少成本而縮短營業時間，變相使夜間娛樂消遣進一步減少，反過來削弱市民夜間外出意欲，形成惡性循環。同時，本港市民特別是年輕人北上消費成風，加劇近期「假日經濟」和夜經濟雙雙滑坡壓力。廠商會建議港府借鑑外地經驗，把夜經濟正式納入城市規劃的中、長期策略、設立專門行政機構負責決策和統籌，充當政府、商戶和居民的溝通橋樑，又舉例山東淄博市政府選擇不以執法打撃為主要的管理手段。

同時，廠商會建議政府和業界共同設立城市夜間地標和舉辦標誌性活動，認為城市「夜品牌」有助增強夜經濟吸引力和知名度，並凸顯城市特色，舉例港府可設立18區夜間地標、旗艦型活動等。廠商會續指，旗艦型活動是創造「打卡點」的主體動力，若配合社交平台傳播，往往能為「夜品牌」擦亮招牌，收宣傳之效。研究報告又建議可研究由政府推出「夜間消費券計劃」和支持業界派發「夜間優惠券」，以激發市民和遊客的需求。