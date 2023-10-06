搵工｜公務員筍工 助理文書主任等3職位 全年公開招聘

政府公開招請新一輪公務員職位，公務員事務局宣布，今日(6日)起招聘助理文書主任、文書助理、二級私人秘書職位，全年接受申請直至另行通知。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用期後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
【公務員事務局政府職位空缺查詢系統連結】
助理文書主任
助理文書主任的總薪級表第3點(每月港幣16,695元)至總薪級表第15點(每月港幣34,060元)，主要執行與下列一個或多個職能範圍有關的一般文書職責，其中可能涉及多類範疇的職務：(a)一般辦公室支援服務；(b)人事；(c)財務及會計；(d)顧客服務；(e)發牌及註冊；(f)為政府律師提供支援，並為法官和法庭使用者提供法庭支援及登記處服務；(g)統計職務；(h)資訊科技支援服務；以及(i)其他部門支援服務。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。
文書助理
文書助理薪酬總薪級表第1點(每月港幣14,735元)至總薪級表第10點(每月港幣25,815元)。主要執行與下列一項或多項職能範圍有關的一般文書職責，其中可能涉及單一或多個範疇的職務：(a)一般辦公室支援服務；(b)人事；(c)財務及會計；(d)顧客服務；(e)發牌及註冊；(f)統計職務；(g)資訊科技支援服務；以及(h)其他部門支援服務。文書助理會被派往本港各區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技；以及可能須不定時或輪班工作，並穿着制服當值。
二級私人秘書
二級私人秘書薪酬總薪級表第4點(每月港幣17,770元)至總薪級表第15點(每月港幣34,060元)。主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。