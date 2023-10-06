搵工｜公務員筍工 助理文書主任等3職位 全年公開招聘

政府公開招請新一輪公務員職位，公務員事務局宣布，今日(6日)起招聘助理文書主任、文書助理、二級私人秘書職位，全年接受申請直至另行通知。獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用期後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。