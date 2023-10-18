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2023-10-18 16:33:51

搵工｜公務員13職位全年招聘 牙齒衞生員學歷只需副學士 月薪可達4.1萬

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公務員13個職位全年招聘 (李睿哲攝、資料圖片)

公務員13個職位全年招聘 (李睿哲攝、資料圖片)

公務員近年出現人手荒，繼助理文書主任、文書助理 、二級私人秘書轉為全年招聘，在政府職位空缺查詢系統中，目前有多達13個公務員職位空缺均列為「全年接受申請直至另行通知」。如有興趣申請政府職位，請按招聘廣告內列出的申請手續提交申請，並請留意適用於公務員職位的語文能力要求及《基本法》知識測試的安排。

公務員事務局政府職位空缺查詢系統連結

值得留意的是，衞生署招聘牙齒衞生員，學歷只需副學士或高級文憑，月薪18,965元作起點，若持續增薪，最高可達月薪41,400元。

紀律部隊方面，其中入境事務助理員 、警務處警員及督察、消防隊長（行動）、海關關員、二級懲教助理均屬全年招聘。在專業資格要求方面，衞生署亦招聘醫生及牙醫，漁護署招聘副獸醫科技師

全年招聘職位

  1. 漁農自然護理署 副獸醫科技師  每月32430
  2. 懲教署二級懲教助理  每月23365
  3. 香港海關 關員 每月24725
  4. 衞生署  牙齒衞生員 每月18965
  5. 衞生署 牙科醫生 每月68940
  6. 衞生署 醫生 每月75585
  7. 消防處 消防隊長（行動） 每月46925
  8. 香港警務處 警員 每月28095
  9. 香港警務處 督察 幣每月50500
  10. 入境事務處 入境事務助理員 每月24380
  11. 政府各局及部門  助理文書主任   每月16695
  12. 政府各局及部門  文書助理   每月14735
  13.  政府各局及部門  二級私人秘書  每月17770
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