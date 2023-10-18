搵工｜公務員13職位全年招聘 牙齒衞生員學歷只需副學士 月薪可達4.1萬

公務員近年出現人手荒，繼助理文書主任、文書助理 、二級私人秘書轉為全年招聘，在政府職位空缺查詢系統中，目前有多達13個公務員職位空缺均列為「全年接受申請直至另行通知」。如有興趣申請政府職位，請按招聘廣告內列出的申請手續提交申請，並請留意適用於公務員職位的語文能力要求及《基本法》知識測試的安排。
【公務員事務局政府職位空缺查詢系統連結】
值得留意的是，衞生署招聘牙齒衞生員，學歷只需副學士或高級文憑，月薪18,965元作起點，若持續增薪，最高可達月薪41,400元。
紀律部隊方面，其中入境事務助理員 、警務處警員及督察、消防隊長（行動）、海關關員、二級懲教助理均屬全年招聘。在專業資格要求方面，衞生署亦招聘醫生及牙醫，漁護署招聘副獸醫科技師 。
全年招聘職位
- 漁農自然護理署 副獸醫科技師 每月32430元
- 懲教署二級懲教助理 每月23365元
- 香港海關 關員 每月24725元
- 衞生署 牙齒衞生員 每月18965元
- 衞生署 牙科醫生 每月68940元
- 衞生署 醫生 每月75585元
- 消防處 消防隊長（行動） 每月46925元
- 香港警務處 警員 每月28095元
- 香港警務處 督察 幣每月50500元
- 入境事務處 入境事務助理員 每月24380元
- 政府各局及部門 助理文書主任 每月16695元
- 政府各局及部門 文書助理 每月14735元
- 政府各局及部門 二級私人秘書 每月17770元