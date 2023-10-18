搵工｜公務員13職位全年招聘 牙齒衞生員學歷只需副學士 月薪可達4.1萬

公務員近年出現人手荒，繼助理文書主任、文書助理 、二級私人秘書轉為全年招聘，在政府職位空缺查詢系統中，目前有多達13個公務員職位空缺均列為「全年接受申請直至另行通知」。如有興趣申請政府職位，請按招聘廣告內列出的申請手續提交申請，並請留意適用於公務員職位的語文能力要求及《基本法》知識測試的安排。

值得留意的是，衞生署招聘牙齒衞生員，學歷只需副學士或高級文憑，月薪18,965元作起點，若持續增薪，最高可達月薪41,400元。

紀律部隊方面，其中入境事務助理員 、警務處警員及督察、消防隊長（行動）、海關關員、二級懲教助理均屬全年招聘。在專業資格要求方面，衞生署亦招聘醫生及牙醫，漁護署招聘副獸醫科技師 。

全年招聘職位