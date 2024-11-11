搵工｜共創多元文化工作間招聘會提供逾3100職位 月薪可達2.1萬

勞工處於本周三(13日)及周四(14日)在旺角麥花臣場館舉行共創多元文化工作間招聘會，藉以促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會，並加深他們對勞工處就業服務的認識，而周三更加設不同行業職業講座。

職位類別廣泛 五大紀律部隊亦設櫃位

招聘會由勞工處和民建聯少數族裔委員會合辦，並獲平等機會委員會支持，共有約50間機構參加，合共提供超過3,100個優質職位空缺。每日分別約有25間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括工程師、會計主任、客戶服務主任、見習飛機維修員、高爾夫球營運服務員、康體助理、文員、銷售主任、技工、品質控制技術員、電腦程式員、短片製作員、咖啡師、廚師、美容師和診所助理。