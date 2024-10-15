搵工｜「再就業計劃」招聘會提供逾2500職位　月薪可達2.4萬

勞工處在本周四(17日)及周五(18日)在灣仔修頓場館舉行「再就業津貼試行計劃」(再就業計劃)招聘會，為求職人士，特別是中高齡人士，提供大量不同行業的職位空缺。

為期兩日的招聘會共有近60間機構參加，合共提供超過2,500個不同行業的優質全職或兼職職位空缺，包括零售、飲食、酒店、製造及運輸業。招聘會每日分別有多於20至30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括工程師、分行副經理、禮賓員、護士、行政主任、法律助理、工程督導、會計文員、助理數碼市務主任、飛機餐擺餐員、廚師、書店助理、診所助理、中醫配藥員、包裝員。

97%要求為中七或以下

職位空缺大部分月薪介乎11,000元至24,000元。約81%為全職空缺，約97%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約60%的職位空缺毋須相關工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務及再就業計劃詳情。此外，勞工處於周四(17日)的招聘會中加設經驗分享環節，由藝人郭晉安及計劃參加者進行分享。同日另有多場由計劃服務機構及不同僱主主講的講座。

招聘會將於上午11時至下午5時30在灣仔修頓場館一樓(近港鐵灣仔站A3出口)舉行，費用全免，每日截止入場時間為下午5時。