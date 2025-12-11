熱門搜尋:
本地
2025-12-11 15:12:14

搵工｜醫管局招聘殮房服務員　月薪最高可達2.8萬元

SDSDSD_0.png

醫管局招聘殮房服務員，月薪最高可達2.8萬元。(資料圖片)

殮房工作入行不容易，亦少有招聘。近日，醫管局就罕有招聘殮房服務員，起薪點2.5萬元。無特別入職要求，更重要的是個性樂觀及成熟，只要能書寫中文、講流利粵語及明白簡單英文即可申請。

新界東醫院聯網殮房服務員 (參考編號: NTE2512005)

職位︰殮房服務員

聯網︰新界東醫院聯網

薪酬：每月港幣25,269元至28,492元。 (醫管局一般薪級表第八點至第十點)

完成合約後並工作表現良好之合約員工，最高可獲合約期內每月底薪總額15% (減去醫管局就你向強積金計劃所作出的強制性供款)為約滿酬金。

adblk5

截止日期：1218

入職要求

  1. 能書寫中文，講流利粵語及明白簡單英文；
  2. 個性樂觀及成熟，有興趣在醫院環境內為病人工作。

申請人若具備以下條件可獲優先考慮

  1. 完成中三或以上學歷；
  2. 懂得基本電腦應用；
  3. 具有良好溝通技巧；
  4. 能適應在殮房環境內工作；
  5. 擁有相關之工作經驗。

主要職責：

  1. 負責殮房及告別室之一切清潔工作；
  2. 接收屍體、核對及處理屍體的資料；
  3. 負責搬運及貯藏殮房內之屍體，並安排死者家屬辨認及移離屍體；
  4. 協助病理學部醫生進行解剖屍體工作；
  5. 預備病理學部醫生剖驗屍體之前及剖驗屍體後之一切工作；
  6. 整理及保養殮房的有關設施及用具；
  7. 執行由上級指派的其他職務。

備註：

  1. 請參考申請者須知
  2. 24小時輪班。
  3. 受聘人在當值時須穿著制服及配帶對講機耳線執勤。

申請方法

  1. 填妥醫院管理局職位申請表HA(G)13/ HA(G)13A，註明申請職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期前送交沙田馬鞍山亞公角街29號沙田醫院D座一樓新界東醫院聯網人力資源部（鄭小姐收）
  2. 透過網上系統登入並填妥及遞交網上申請表。

如有任何查詢，請致電3505 4385

