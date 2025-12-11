搵工｜醫管局招聘殮房服務員　月薪最高可達2.8萬元

殮房工作入行不容易，亦少有招聘。近日，醫管局就罕有招聘殮房服務員，起薪點2.5萬元。無特別入職要求，更重要的是個性樂觀及成熟，只要能書寫中文、講流利粵語及明白簡單英文即可申請。
新界東醫院聯網—殮房服務員 (參考編號: NTE2512005)
職位︰殮房服務員
聯網︰新界東醫院聯網
薪酬：每月港幣25,269元至28,492元。 (醫管局一般薪級表第八點至第十點)
完成合約後並工作表現良好之合約員工，最高可獲合約期內每月底薪總額15% (減去醫管局就你向強積金計劃所作出的強制性供款)為約滿酬金。
截止日期：12月18日
入職要求
- 能書寫中文，講流利粵語及明白簡單英文；
- 個性樂觀及成熟，有興趣在醫院環境內為病人工作。
申請人若具備以下條件可獲優先考慮 ：
- 完成中三或以上學歷；
- 懂得基本電腦應用；
- 具有良好溝通技巧；
- 能適應在殮房環境內工作；
- 擁有相關之工作經驗。
主要職責：
- 負責殮房及告別室之一切清潔工作；
- 接收屍體、核對及處理屍體的資料；
- 負責搬運及貯藏殮房內之屍體，並安排死者家屬辨認及移離屍體；
- 協助病理學部醫生進行解剖屍體工作；
- 預備病理學部醫生剖驗屍體之前及剖驗屍體後之一切工作；
- 整理及保養殮房的有關設施及用具；
- 執行由上級指派的其他職務。
備註：
- 請參考申請者須知。
- 須24小時輪班。
- 受聘人在當值時須穿著制服及配帶對講機耳線執勤。
申請方法
- 填妥醫院管理局職位申請表HA(G)13/ HA(G)13A，註明申請職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期前送交沙田馬鞍山亞公角街29號沙田醫院D座一樓新界東醫院聯網人力資源部（鄭小姐收）；
- 透過網上系統登入並填妥及遞交網上申請表。
如有任何查詢，請致電3505 4385。