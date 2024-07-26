搵工｜9月招聘新一輪AO和EO　CRE及《基本法及國安法》考試7.27起報名

政府今(26日)公布，將於今年9月開始新一輪招聘政務主任(AO)、二級行政主任(EO II)、二級助理貿易主任(ATO II)及二級運輸主任(TO II)，招聘詳情將於9月另行公布。

公務員事務局發言人提醒，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位人士，必須具備有效綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加暫定於10月5日舉行的有關考試。考試申請日期為明日(27日)至8月9日，政府表示任何更改考試日期、時間及試場的要求將不獲處理。

《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成‍績

《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成‍績

《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成‍績

兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的二級或獲接納為等同的成績

綜合招聘考試( CRE) 兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的二級或獲接納為等同的成績

綜合招聘考試( CRE) 兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的二級或獲接納為等同的成績

境外考生可12月在7城市考試

另外，為方便在香港以外地區升學或居住的考生，有關考試及測試暫定於今年12月7日在其他7個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。

至於現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年或2026年畢業的學生亦可申請有關職位及/或報考是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。