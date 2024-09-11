搵工｜AO和EO招聘周六展開　大學三年級生可投考

政府今(11日)公布招聘新一輪AO和EO的詳情，指將於本周六(14日)展開新一輪、即2024至25年度聯合招聘政務主任(AO)、二級行政主任(EO II)、二級助理貿易主任(ATO II)及二級運輸主任(TO II)的工作。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月4日下午11時59分。

截止申請日期10月4日 政府指，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考；而現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年或2026年畢業的學生亦可提交申請。合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月7日在香港舉行的聯合招聘考試。

除了應考聯合招聘考試，所有申請上述職位的人士亦必須具備以下3項成績，包括： 綜合招聘考試(CRE)兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的二級或獲接納為等同的成績

綜合招聘考試(CRE)能力傾向測試的及格成績

《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)的及格成‍績 AO目標50人 EO目標 200人 至於今次4個公務員學位職系的招聘數目目標如下： 政務主任 (AO) ：50

二級行政主任(EO II)：200

二級助理貿易主任 (ATO II) ：3

二級運輸主任 (TO II) ：10 尚未取得上述綜合招聘考試及/或《基本法及香港國安法》測試所需成績的申請人也可申請。他們會獲安排參加暫定於12月7日在香港舉辦的一場特設綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。他們必須取得所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。

另外，為方便在香港以外地區升學或居住的考生，綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定於今年12月7日在其他7個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。