搵工｜AO和EO招聘周六展開　大學三年級生可投考

政府今(11日)公布招聘新一輪AO和EO的詳情，指將於本周六(14日)展開新一輪、即2024至25年度聯合招聘政務主任(AO)、二級行政主任(EO II)、二級助理貿易主任(ATO II)及二級運輸主任(TO II)的工作。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月4日下午11時59分。
截止申請日期10月4日
政府指，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考；而現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年或2026年畢業的學生亦可提交申請。合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月7日在香港舉行的聯合招聘考試。
除了應考聯合招聘考試，所有申請上述職位的人士亦必須具備以下3項成績，包括：
- 綜合招聘考試(CRE)兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的二級或獲接納為等同的成績
- 綜合招聘考試(CRE)能力傾向測試的及格成績
- 《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)的及格成績
AO目標50人 EO目標200人
至於今次4個公務員學位職系的招聘數目目標如下：
- 政務主任(AO)：50
- 二級行政主任(EO II)：200
- 二級助理貿易主任(ATO II)：3
- 二級運輸主任(TO II)：10
尚未取得上述綜合招聘考試及/或《基本法及香港國安法》測試所需成績的申請人也可申請。他們會獲安排參加暫定於12月7日在香港舉辦的一場特設綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。他們必須取得所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。
另外，為方便在香港以外地區升學或居住的考生，綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定於今年12月7日在其他7個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。