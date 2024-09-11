熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 中秋節2024 居屋2024 自助餐優惠 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-09-11 17:21:56

搵工｜AO和EO招聘周六展開　大學三年級生可投考

分享：
搵工｜新一輪AO和EO周六起展開招聘，大學三年級生亦可投考。(資料圖片)

搵工｜新一輪AO和EO周六起展開招聘，大學三年級生亦可投考。(資料圖片)

政府今(11日)公布招聘新一輪AO和EO的詳情，指將於本周六(14日)展開新一輪、即2024至25年度聯合招聘政務主任(AO)、二級行政主任(EO II)、二級助理貿易主任(ATO II)及二級運輸主任(TO II)的工作。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，截止申請日期為10月4日下午11時59分。

八大畢業生薪酬排名｜（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜香港大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜中文大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜教育大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜科技大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜理工大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜城市大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜浸會大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜嶺南大學（教資會2022/23資料） 八大畢業生薪酬排名｜（教資會2022/23資料）

截止申請日期10月4日

政府指，所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考；而現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年或2026年畢業的學生亦可提交申請。合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月7日在香港舉行的聯合招聘考試。

adblk5

除了應考聯合招聘考試，所有申請上述職位的人士亦必須具備以下3項成績，包括：

  • 綜合招聘考試(CRE)兩張語文試卷(中文運用和英文運用)的二級或獲接納為等同的成績
  • 綜合招聘考試(CRE)能力傾向測試的及格成績
  • 《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)的及格成‍績

AO目標50人  EO目標200人

至於今次4個公務員學位職系的招聘數目目標如下：

  • 政務主任(AO)：50
  • 二級行政主任(EO II)：200
  • 二級助理貿易主任(ATO II)：3
  • 二級運輸主任(TO II)：10

尚未取得上述綜合招聘考試及/或《基本法及香港國安法》測試所需成績的申請人也可申請。他們會獲安排參加暫定於12月7日在香港舉辦的一場特設綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。他們必須取得所需成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。

adblk6

另外，為方便在香港以外地區升學或居住的考生，綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定於今年12月7日在其他7個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 