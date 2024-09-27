搵工2024｜畢業生搵工感焦急 期望薪金與僱主有差距

今年市道低迷，畢業生期望薪金與僱主有差距。求職平台「CTgoodjobs」今日(27日)公布《2024年畢業生薪酬及就業調查》，以網上問卷訪問435名應屆畢業生及235名僱主。 調查發現畢業生期望月薪為24,958元薪金，比2023年增加120元；而僱主則期望支付月薪18,317元，比2023年的17,293元上升5.9%。雖然僱主預算已較去年高出逾半成，惟兩者的薪酬期望仍未達共識，期望落差僅由去年的7,545元，收窄至今年的6,641元。

金融及政府最受歡迎 畢業生傾向穩定工作 按行業排行，「娛樂／休閒」最願意支付高薪，可達25,000元；其次為「醫療／製藥」及「銀行／保險／證券／金融」，分別為20,667元及20,643元；然後是「會計／審計／稅務」及「建造／工程／建築」，分別為20,400元及20,139元。 不過僅2.1%受訪畢業生想投身娛樂行業，與去年一樣金融業及政府部門最受畢業生歡迎，分別佔11.8%和10.5%。政府更蟬聯第一為「最想任職的企業／機構」，比率達27.2%，較去年大升近兩成；其次為HSBC及Google，另有醫院管理局、港鐵及香港賽馬會新上榜，去年排第4位的Apple則跌出榜外。僅44.5%畢業生想加入私人企業任職，而想加入政府部門及投身非政府機構的人數均有上升趨勢，顯示畢業生傾向較穩定工作。

中大畢業生最搶手 科大畢業生最值錢 調查顯示，有57.1%僱主最想招聘香港中文大學畢業生，比去年增加14.5%；其次是香港大學畢業生及香港科技大學畢業生，均較去年增加逾半。去年第一的香港理工大學三甲不入，以41.7%的比率排名第4位，按年跌11.2%。 薪酬水平方面，僱主平均願意向香港科技大學畢業生付出19,332元的月薪，位列第一；香港大學及香港中文大學緊隨其後，分別為19,296元及18,535元月薪。

媒體出版業對招聘缺乏信心 今年僱主招聘信心指數有所提升，平均有6.0分，較去年上升0.1分，其中「銀行／保險／證券／金融」及「會計／審計／稅務」的招聘信心最大，均逾7分。「媒體／出版」行業的僱主對招聘最缺乏信心，僅得4.4分，較去年急跌2.6分。 最影響僱主招聘信心的因素包括「薪酬、福利不夠吸引」、「本地人才不足」、行業前景不足等，目前仍有36.7%僱主憂慮年輕人有移民想法會影響招聘狀況。 高學歷搵工焦慮指數急升 今年畢業生的搵工焦慮指數達5.9分，當中碩士或以上學歷的焦慮指數最高，達6.6分，可見普遍畢業生均憂慮今年難以找到心儀工作。畢業生對就業前景信心亦態度保守，信心指數僅得5.4分，按年微跌0.2分。僅得今年升格為大學的聖方濟各大學畢業生對前景最為樂觀，信心指數錄得7分。 聖方濟各大學助理教授黎天恒認為，當今畢業生面臨多重挑戰，建議畢業生可建立專業的線上形象，從而吸引僱主的注意。

受訪僱主︰畢業生常面試遲到及臨時缺席 是次調查畢業生最常犯的面試失誤，分別有48.0%和40.7%的受訪僱主認為畢業生「面試遲到」和「臨時缺席，未有告知相關人士」。另外，有27.8%及23.4僱主認為畢業生無禮貌及無做足準備，更有14.5%僱主指有家人陪同畢業生面試。