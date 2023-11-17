搶人才推4/4.5天工作周 七成企業招聘難 研加薪增福利

社會復常，各行業要填補疫情時流失或裁減人手，30%僱主表示來年首季有計劃增聘全職人手，但七成坦言招聘上遇困難，最難的是聘請相符技能的人才。除加薪酬外，亦積極推動Work-life balance(工作與生活平衡)，而4/4.5天工作周企業亦增加。另外，上班族預期明年平均薪酬調整幅度為2.2%，較2023年升0.6百分點。

求職招聘平台JobsDB今年第三季委託獨立調查機構，訪問41個行業共407家本港商業機構，30%僱主表示來年首季擬增聘全職員工，按年升4個百分點，擬刪減全職人手則維持於4%。69%坦言在招聘上遇困難，主因難聘請相符技能的人才(60%)、薪酬預期超出預算(58%)和難聘請有相關經驗的人才(48%)。

拼經濟和搶人才規劃下，僱主各出其謀以吸納人才，企業除以薪酬福利(51%)作為招徠外，亦提供良好的工作配套(29%)及積極推動Work-life balance(工作與生活平衡)(29%)，如辦公室增設娛樂和運動設施(按年升8個百分點)和4/4.5天工作周(升6個百分點)。至於挽留人才方面，78%企業表示會採用留人政策，最常用包括加薪(44%)和改善福利(33%)。

就人工智能(AI)取代人類工作被熱議，僅8%受訪企業認為AI的出現能使企業減少招聘需要；超過七成(73%)受訪企業認為AI的出現不會對公司的招聘需要有影響。54%有採用AI的企業更表示，引入AI後傾向聘請更多員工。