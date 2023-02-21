搶人才｜孫玉菡拒評賀建奎獲批「高才通」　申請人明起須申報刑事紀錄

【19:55更新：加入「高才通」申請最新安排】

曾因編輯基因嬰兒案惹來國際爭議、在內地被判監3年的科學家賀建奎向傳媒表示申請「高才通」計劃獲批來港。負責統籌「高才通」計劃的勞工及福利局局長孫玉菡今日(21日)早上稱，不會評論個案個案，惟承認目前申請「高才通」時，毋須申報刑事紀錄，強調局方不時或會調整、增加或改變填報資料。孫玉菡同日晚上指，明日(22日)起申請人須申報是否有刑事定罪紀錄，已遞交但未批出的申請人亦要補交相關資料。

高度重視社會關注申報要求

勞工及福利局晚上社交網站發帖，宣布調整「高才通」計劃的申請流程。孫玉菡表示，政府高度重視近日社會有關申報要求的關注，入境處「火速回應」調整計劃的申請流程。申請人明日起，須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。至於已遞交但未批出的申請，入境處亦會要求申請人補交相關資料。他指，入境處會因應提交的資料及考慮相關情況，審批每宗申請，申請人如被發現作出虛假陳述，必須承擔法律後果，勞福局亦會檢視「高才通」運作並適時檢討。

孫：會不時調整申請資料

孫玉菡早上出席一項活動後指，不會評論個別個案，承認現時「高才通」申請人毋須填寫刑事犯罪記錄，但當局會不時調整及檢視計劃的申請流程，包括申請者填寫的個人資料，有需要時會調整、增加或改變。他指「高才通」計劃的規定清晰，吸納包括高薪、來自百強大學，以及有否工作經驗人士，以補充本港高學歷高技術人才。

他又說，「高才通」計劃由入境處處長作最後把關，若有任何申請涉及不實陳述，或與事實不符，相關申請將會視作無效，已發出的簽注可被註銷，就算獲批簽注人士成功來港，在兩年後續證時入境處亦會再檢視個案。