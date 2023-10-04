搶人才｜引進辦公布落戶企業名單包括華為等　陳茂波：八成企業來自內地

陳茂波指，來港企業七及八成屬部內地企業，惟不應以註冊或成立地域為限制。(資料圖片)

政府去年12月成立的引進重點企業辦公室(引進辦)，至今工作約9個月，成功洽談多間企業落戶本港，並在今日(4日)下午舉行啟動禮，以及公布簽署合作協議企業名單，包括阿斯利康、美團、京東及華為等。財政司司長陳茂波等見傳媒時表示，今次前來簽約有約20間企業，之後來港落戶及擴充業務有超過30間，當中七成、八成的註冊地是來自內地的企業。

逾30企業初 期投資約300億元 料製造1萬就業職位

在今日啟動禮上公布的首批簽訂協議企業名單，包括阿斯利康、美團、聯想集團、華為、京東、聖諾醫藥、先聲醫藥集團、君聖泰醫藥、諾輝健康及能鏈智電等等。各相關企業代表在行政長官李家超、財政司司長陳茂波，以及創新科技及工業局局長孫東等官員見證下，簽署協議成為重點企業夥伴。

陳茂波表示，引進辦引進的企業業務主要有4方面，包括人工智能和大數據、生命及健康科技、金融科技和新材料新能源等，今次前來簽約有約20間企業，之後來港落戶及擴充業務有超過30間，初期投資大約300億元，預料製造1萬個就業職位機會，主要涉及科研及管理層的職位。他展望未來會有更多企業陸續落戶香港，不斷做到當局要求的「走出去、引進來」的目標。

稱不應以企業 註冊地限制 陳茂波：絕大部分業務國際性

被問到引進來的企業是自來甚麼地方，陳茂波稱大部分來自內地，他強調不應以註冊地或成立地域來限制，更指絕大部分來港企業的業務都是國際性，惟若以註冊地來區分，當中七至八成都是來自內地的企業。他又指，本港本身已有良好優勢，多數企業均看好香港前景，目前毋須提供額外優惠條件，但他無回答有關樓市撤辣問題。

創新科技及工業局長孫東表示，不少企業均希望到北部都會區發展，但政府暫時未有向企業應許「北都」土地，又指會盡力幫助來港落戶企業，其中不少企業已進駐科學園和數碼港，均有優惠條件協助發展。