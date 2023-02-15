搶人才｜引進重點企業諮詢委員會委員名單公布

陳茂波表示，「引進重點企業辦公室」和經貿辦「招商引才專組」已全面投入運作。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府去年《施政報告》提到要「搶人才」，包括成立「引進重點企業諮詢委員會」，就引進重點企業的整體策略等提供意見。財政司司長辦公室今日(15日)公布委員名單，由財政司司長陳茂波擔任主席，委員包括9名官方委員及11名非官方委員。

9名官方委員名單

至於委員會9名官方委員，包括財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、財經事務及庫務局局長許正宇、創新科技及工業局局長孫東、金融管理局總裁余偉文、「引進重點企業辦公室」主任容偉雄，以及政府經濟顧問梁永勝。

陳茂波表示，「引進重點企業辦公室」和本港於海外、內地經貿辦所設立的「招商引才專組」已全面投入運作，諮詢委員會將為相關工作提供策略性的意見。