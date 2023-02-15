熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-02-15 22:54:13

搶人才｜引進重點企業諮詢委員會委員名單公布

分享：
陳茂波表示，「引進重點企業辦公室」和經貿辦「招商引才專組」已全面投入運作。(資料圖片／蘇文傑攝)

陳茂波表示，「引進重點企業辦公室」和經貿辦「招商引才專組」已全面投入運作。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府去年《施政報告》提到要「搶人才」，包括成立「引進重點企業諮詢委員會」，就引進重點企業的整體策略等提供意見。財政司司長辦公室今日(15日)公布委員名單，由財政司司長陳茂波擔任主席，委員包括9名官方委員及11名非官方委員。

11名非官方委員名單

委員會11名非官方委員，包括香港科技園董事局主席查毅超、羅兵咸永道亞太及大中華區主席趙柏基、立法會議員邱達根、香港—歐洲商務委員會聯席主席諸立力、馮氏集團主席馮國經、香港貿易發展局主席林建岳、啟明創投主管合夥人梁穎宇、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建、太盟投資集團執行主席單偉健、粵港澳大灣區數字經濟研究院理事長沈向洋，以及中銀香港副董事長兼總裁孫煜。

黃偉綸(右)和孫東(左)均為「引進重點企業諮詢委員會」官方委員。(資料圖片／李睿哲攝)

黃偉綸(右)和孫東(左)均為「引進重點企業諮詢委員會」官方委員。(資料圖片／李睿哲攝)

9名官方委員名單

至於委員會9名官方委員，包括財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、財經事務及庫務局局長許正宇、創新科技及工業局局長孫東、金融管理局總裁余偉文、「引進重點企業辦公室」主任容偉雄，以及政府經濟顧問梁永勝。

陳茂波表示，「引進重點企業辦公室」和本港於海外、內地經貿辦所設立的「招商引才專組」已全面投入運作，諮詢委員會將為相關工作提供策略性的意見。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受