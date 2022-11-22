搶人才｜料輸入人才能補血　陳國基：「搶」屬積極主動非強盜

特首李家超首份《施政報告》中提出「搶人才」措施。政務司司長陳國基接受傳媒訪問時，認為政府計劃每年輸入3.5萬名人才，加上每年5萬名本地大專畢業生，相信絕對能夠補充本港人才流失。被問到有意見認為「搶」字有強盜感覺、並不好聽，陳國基回應指，「搶」字在他的定義是「積極主動，唔係強盜」。

陳國基接受《有線新聞》專訪，回應本港過去2年流失14萬人口，政府輸入人才能否補回流失的血時，陳國基稱「絕對夠」，因為政府3年會輸入10萬名人才，而且本港一年有5萬名本地大專畢業生，加起來3年就有25萬人，而且流失的14萬人還未計及有多少人回流，他相信在流失的人當中，會有不少人會回流香港，因為不是每個香港人都適應在外面生活。

他交代政府人才服務窗口會於年底成立，制訂「搶人才」策略，當中除公務員，亦有專家線上線下主動向人才招手，提供資訊及一站式服務，認為政府提供的資料是最客觀。

有信心 2025年勞動人口勝目前

陳國基又表示，一個國際城市，人員自由流出流入是重點，最重要是香港經濟發展有否前景，他好有信心在2025年時，本港勞動人口會比現時有所增長，而且香港未來會愈來愈好，尤其是在國家政策下，香港融入國家發展大局。對於有人不認同政府要離開香港，陳國基稱政府無港人移民的資料，認為在第二個國家或地方生活更舒服，選擇離開是有關人士的選擇。