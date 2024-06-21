搶人才｜料逾70萬人才赴港　陳國基：「用腳」對港投下信心票

本港近年致力吸納人才來香港生活及居住。政務司司長陳國基接受港台有關《上任兩周年》系列專訪時表示，本港經濟正在慢慢地逐步復甦，人才來香港定居，反映他們「用腳」對香港投下信心一票，形容「搶人才」計劃絕對成功。

陳國基說，香港《基本法》23條完成立法，加上有《港區國安法》，市民生活有了保障，製造了有利營商和社會發展的穩定環境，在過去一年，本港成功吸引超過30萬人才申請來港，包括其配偶及子女，當局粗略估計有超過70萬人來香港，形容他們全部都是「人才」，反映他們「用腳」對香港投下信心一票，認為「搶人才」計劃絕對成功。

他表示截至5月底，「高才通」計劃接獲逾8.5萬份申請，批出約6.8萬份，平均工資5萬元以上，工資達10萬元或20萬以上的分別佔25%及10%，每年為港增加340億元的直接經濟貢獻，佔本地生產總值約1.2%；加上「高才通」人才年輕，平均35歲，他們帶同數萬名子女來港，其中九成是14歲以下，能補充香港勞動力，冀「高才通」能在港落地生根。陳國基補充，人才辦會為他們提供生活資訊。

在本港經濟方面，陳國基提到儘管面對高息環境及地緣政治因素，本港經濟正在慢慢地逐步復甦，近日瑞士洛桑國際管理發展學院最新公布的《2024年世界競爭力年報》，香港排名上升，顯示國際社會亦認為香港正在穩步向前。