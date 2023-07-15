搶人才｜李家超：成效比想像中好 內部正研究提高生育率

李家超出席一個電台節目時表示，社會以家庭發展，有助延續競爭力，本地人口佔社會多數，亦會令人更有親切感。惟本港人口下跌是結構性問題，主要因為出生率持續下降，以及經常有市民移出或移入，今年下半年人口下降速度，較上半年減慢，相關數字亦暫時未計及透過輸入人才計劃來港的人口。他指，內部正研究提高本地生育率，但推行經濟補貼、房屋資助等政策以鼓勵生育，在其他國家的成果未如想像，本港要汲取經驗，思考如何讓市民更願意生育，強調政府會集思廣益。

李家超：輸入人才成效比想像中好

李家超又指，特區政府目標每年輸入3.5萬名人才，今年上半年已批出6萬個申請，成效比想像中好，但要留意全世界都在搶人才，如果人才流向香港的競爭對手，即意味成為了對方的競爭力量，所以香港必須在搶人才方面繼續努力。他認為，香港有兩方面發展機遇，一是配合國家發展，二是作為國際城市，需要研究如何善用國家策略優惠和世界提供的好處。

李家超：要精準扶貧

李家超指香港定義貧窮是用「相對貧窮」，在有限資源的情況下，需要做到精準扶貧，例如要幫助有需要的獨居長者、雙老等，強調應聚焦最需要幫助的人。他又提到「共創明Teen計劃」原本目標協助約1,000名學生，但最終超過2,000名學生參加，認為已超標，形容結果符合期望。