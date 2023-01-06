搶人才｜李家超：擬推稅務優惠工作津貼吸引人才企業 加入RCEP相得益彰 (更新)

【20:30更新】特首李家超在《香港國際財經台》英語清談節目《Friday Beyond Spotlights》接受周大福企業行政總裁曾安業訪問，他表示將推出特別計劃吸引人才和企業，包括考慮提供稅務優惠和工作津貼，他又感謝太太一直以來的支持，期間更一度哽咽。訪問足版內容將於今日(6日)晚上8時半播出。

《施政報告》提出搶人才、搶企業等措施，當中包括成立「引進重點企業辦公室」。李家超在訪問中表示，特區政府不止這個辦公室吸引人才和企業，他透露將推出特別計劃，包括稅務優惠、提供土地，以及支援員工日常需要、教育和醫療等，亦可能提供工作津貼。他說，要確保香港的競爭力和對手看齊，並指香港將會充滿能量、活力和機會，形容香港會是公認的模範國際城市。

加入RCEP相得益彰

李家超又說，香港自去年底已取消差不多全部社交距離限制措施，相信更多國際盛事及旅客將會重臨香港，刺激經濟復甦。他又透露，特區政府正籌備廣邀國際翹楚訪港，向全球引證香港朝氣勃勃，商機處處。李家超續指，香港有望早日加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，並指加入該組織有助香港融入國際舞台，而香港是融匯背靠祖國及具備國際視野的獨一無二都會，形容加入該協定相得益彰。