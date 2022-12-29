搶人才｜李家超：港府很文明地積極招才　「由治及興」還指「及早興」

特首李家超接受內地南方報業專訪，表示香港這些年來經歷一系列嚴峻挑戰，不少市民可能會感到疲累，對香港前景存有疑慮，但他對香港的前景充滿樂觀，堅信香港有「一國兩制」的制度保障，有各種長久以來賴以成功的優勢，認為香港融入國家發展大局，還有很多發揮空間，例如用好國際金融中心的融資優勢，助力國家加快構建更加開放的「雙循環」新發展格局等。

相信 融入國家 發展大局 港 發揮空間仍很多

他續提到，香港過去兩年，勞動人口流失十多萬，多個行業正面臨人力短缺問題。針對這個困境，香港必須要更積極、進取地「搶企業」「搶人才」，又指「我們是很文明地去積極招募人才」，用「搶」字，是「要強調一個主動意識，是主動到要跟别人競爭的程度」，現在告訴世界香港特區政府是主動去「敲門」。

李家超強調5年任期内的一個重要任務，就是帶領香港開啟「由治及興」新篇章，他理解的這個「由治及興」中的「及」，不只是「到」，還要「及早興」，希望盡量壓縮時間，多方面提速、提量、提效、提質。

李家超另指，《香港國安法》實施以及選舉制度完善後，香港政治局面大幅改善，但仍存在暗流或潛在挑戰，特區政府需對相關內外挑戰未雨綢繆，包括執政理念的革新，香港必須具備更勇於承擔、敢於擔當的心態。