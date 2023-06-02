搶人才｜港鐵擬首聘半職車長　工會望紓緩前線壓力

港鐵工會「港鐵新動力」向《am730》透露，港鐵料於本月破天荒招聘半職列車車長（只限港鐵前車長），以及客務聯絡主任（非路軌範圍職務），每周工作20小時，每更4小時，聘用期為合約制1年，車長月薪為10,400元，客務聯絡主任月薪為8,800元。

各行各業欠缺人才，港鐵擬再出新招「搶人才」，首次招聘半職車長。港鐵工會「港鐵新動力」表示，港鐵計劃在6月新開設列車車長和客務聯絡主任半職職位，月薪分別達10,400元及8,800元。「港鐵新動力」主席張仲儀表示，港鐵前線空缺長期維持20%，訓練期達半年的車長更難招聘，冀計劃可紓緩前線人手壓力。

港鐵空缺達20%

張仲儀表示，港鐵前線空缺達20%，情況已維持一年，同工疲於奔命，今次開設半職的崗位是前線最缺人的工種，但指港鐵為挽留車長，早於一年前已推出不同計劃，包括推出推薦人獎金，亦尋求為車長退休後再續約，招攬目標與今次計劃有重叠，而且車長年齡上限為66歲，故對計劃成效抱觀望態度。

她強調，現時車長嚴重缺人，「以前人手只是剛剛好，現在上一級的主管都要落地駕車，同事真的好累，給錢OT（加班）都不想OT」，但理解培訓車長需時半年，故車長較難招聘。

不取代全職崗位

她又指，港鐵保證計劃不會填補現有全職空缺，仍會爭取聘請全職員工，只是為期一年的紓緩措施，「只是幫前線止血，不要讓剩下的八成（人員）都走」。她亦希望，半職客務聯絡主任可吸引有家庭崗位人士投職，紓緩該職系人手荒。

《am730》正就聘用半職車長和客務聯絡主任計劃向港鐵查詢。

翻查資料，至今年4月，港鐵沒有聘用兼職列車車長，只有2名兼職港鐵巴士車長，專營巴士半職車長有410人，兼職車長有1,315人，電車兼職車長有2人。

記者︰曾偉龍