搶人才｜獲批「高才通」來港擬研遺傳病基因治療　賀建奎：會遵守倫理道德 (更新)

【16:10更新】新增賀建奎就「高才通」獲批一事見傳媒

本港掀起「人才荒」，政府計劃積極在內地及海外「搶人才」。曾掀起基因編輯嬰兒爭議，讓一名孕婦誕下一對「天生」抵抗愛滋病雙胞胎女嬰、在內地非法行醫判監3年的科學家賀建奎，證實透過「高才通」計劃申請來港。他向傳媒表示，應該可以下月來港。對於在內地有刑事紀錄有否影響「高才通」申請，他說不想談細節。他下午見傳媒時表示「香港是一個自由、繁榮、多元、包容及開放的城市，我看好香港的未來」，強調他的科學研究會遵守倫理道德和國際科學共識。

本月初申請一周後獲批 暫無計劃長居香港

賀建奎表示，在2月初經網上遞交「高才通」申請，一周後獲批，正聯繫香港的大學和科研機構合作，如有合適機會，會考慮赴港工作。在研究方面，他稱希望來港後可以開展罕見遺傳病基因治療，該遺傳病目前沒有藥物治療，他強調他的科學研究會遵守倫理道德和國際科學共識，現時末有長居香港的人生規劃，赴港只是探討有無合作機會。他未有回應現場傳媒的提問下便離開。