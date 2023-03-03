搶人才｜稱下月首到英國搶醫科人才　盧寵茂：短期有100將來有2000個

本港公營醫療體系近年人手流失嚴重。醫務衛生局局長盧寵茂今日(3日)出席一個活動時指，公私營醫療不應「各走各路」，而是目標一致。另外，他接受傳媒訪問時，承認招聘海外醫生因疫情有阻礙，目前有10多名海外醫生來港，但與吸引100人的目標仍有很大差距，醫管局下月起會派員到75間指定名單上的醫學院中「搶人才」，第一站會到英國。

稱 公私營醫療機構 不應各走各路

盧寵茂指，香港的醫療制度向來是行雙軌制，部分人會說是分道揚鑣、各走各路，但他認為是殊途同歸、目標一致，強調醫學界的目標都是為市民提供優質的醫療服務，公私營醫療服務不應該各走各路、分道揚鑣。

稱醫護流失拒來港與移民「封關」等有關

此外，盧寵茂接受《香港01》訪問時指，本港醫生與市民比例比起新加坡及歐美國家略低，每1,000人平均有2個醫生，認為醫護流失與移民、社會及政治環境等多個原因有關。他認為，目前僅10多名海外醫生來港，與疫情下「封關」有關，當局會向願意回港發展的海外醫生提供住屋等支援。

他表示，醫管局下月會派出一個團隊，到特別多港人讀醫的地方「搶人才」，首站就是英國。至於有否為「搶人才」訂立目標，他說若短時間內能吸引到100名醫生，就表示到局方有能力吸才，試為「能夠有100個，我覺得就有能力200個、500個，甚至將來2,000個。」惟盧寵茂承認現時離目標有很大差距。

被問到香港會否加入國家集中採購機制，令藥價降低，他就指，因為香港及內地屬不同關稅區，對藥物進口稅亦不同，因此執行上比較困難。