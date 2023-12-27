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2023-12-27 12:24:53

搶人才｜稱人才配額與時俱進　孫玉菡：計劃成功因「一國兩制」成功實踐

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孫玉菡指，政府「搶人才」計劃不會停步，配額不會縮減，並會與時俱進。

孫玉菡指，政府「搶人才」計劃不會停步，配額不會縮減，並會與時俱進。(資料圖片)

本港近年掀起移民潮，特區政府致力搶人才。勞工及福利局局長孫玉菡接受《商報》訪問時指，截至上月底，香港人才入境計劃收到逾20萬宗申請，逾12萬宗獲批，逾8.1萬人已經抵港，遠超每年至少引入3.5萬名人才目標。他指政府「搶人才」計劃不會停步，配額不會縮減，並會與時俱進，強調「搶人才」計劃成功，最大原因是香港「一國兩制」成功實踐，具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特吸引力。

孫玉菡補充，雖然「搶人才」計劃已很成功，但計劃不會一成不變，會兩年後再作檢討，51項人才清單亦「可加可減」，適時調整，最關鍵是因應香港社會需要做調整，不僅看經濟發展需求，還要看社會穩定性和勞工市場變化。

留人才屬下一步挑戰　已開始人力資源預測調研

對於外間擔心申請「高才通」的人只為獲得香港身份，並不打算長期留港發展，孫玉菡表示下一步挑戰就是留住人才，10月份剛成立的人才辦公室和相關協會便肩負重任，包括處理不少來港人才最關心的子女教育，協助他們找到學校，就學問題解決了，人才就會更有決心留港發展，同時尋找合適工作機會亦很重要，尤其是年輕人才，人才辦會做很多配對工作，還有幫助他們融入社會，落地生根，他認為亦是留住人才的重要工作

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他在訪問中透露，政府目前已開始做全港人力資源預測調研，明年第三季大致完成，預計2025年第一季度發表報告，內容將涵蓋香港所有行業，包括「八大中心」熱門行業，亦包括旅遊、建築等傳統行業，牽涉280萬名勞工，幾乎是全港勞工人口的八成。

勞工補充計劃收逾2000宗申請   涉2.3萬人

另外，孫玉菡指補充勞工優化計劃推出3個月，已收到2,000多宗申請，涉及2.3名勞工，重申輸入外勞的大原則是要保障本地勞工，以本地勞工優先，有明顯缺口才會考慮輸入勞工。

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全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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