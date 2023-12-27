搶人才｜稱人才配額與時俱進　孫玉菡：計劃成功因「一國兩制」成功實踐

本港近年掀起移民潮，特區政府致力搶人才。勞工及福利局局長孫玉菡接受《商報》訪問時指，截至上月底，香港人才入境計劃收到逾20萬宗申請，逾12萬宗獲批，逾8.1萬人已經抵港，遠超每年至少引入3.5萬名人才目標。他指政府「搶人才」計劃不會停步，配額不會縮減，並會與時俱進，強調「搶人才」計劃成功，最大原因是香港「一國兩制」成功實踐，具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特吸引力。

孫玉菡補充，雖然「搶人才」計劃已很成功，但計劃不會一成不變，會兩年後再作檢討，51項人才清單亦「可加可減」，適時調整，最關鍵是因應香港社會需要做調整，不僅看經濟發展需求，還要看社會穩定性和勞工市場變化。