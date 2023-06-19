搶人才｜調查指八成企業有員工在職培訓　增加歸屬感鞏固人才庫

本港各行各業面對人才流失問題。香港人力資源管理學會調查發現，去年有八成企業選擇為員工提供在職培訓，僱員人均培訓時數增至18小時，按年增加約3.9小時、增幅達28%；培訓和發展實際開支平均佔員工整體年薪2.6%，較前年多0.7個百分點。學會認為，企業面對人手短缺必須增加培訓和發展開支，以鞏固現有人才庫和延攬、培育新員工。

企業更傾向用培訓鞏固人才庫

調查今年2月至4月進行，涵蓋107間來自20個不同行業的企業、涉及約6.6萬名全職僱員，95%受訪企業均認為提升及重塑僱員技能非常或十分重要，好處包括鼓勵人才留任、為機構發展作準備、提升員工投入度等。企業培訓模式亦隨社會復常而改變，更傾向採用在職和入職培訓「固人才、搶人才」，對員工最著重的培訓範疇為「新僱員入職培訓」，其次為「產品/服務知識」及「道德/操守/企業管治/法規」。