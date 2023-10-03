搶人才｜調查揭過半專業人士考慮離開香港　一成半受訪者冀盡快離港

逾半本港專業人士正考慮或計劃離港

調查中，15.6%的受訪者表示希望盡快離港，36.7%的人考慮在未來3至5年內離港。 同時，高達96%計劃出國的專業人士已經為海外工作做好準備策略，當中最熱門的策略是在跨國公司尋找職位，有60%的受訪者選擇；僅有48%專業人士無計劃搬出香港，意味達52%人正考慮或計劃離港。

另一方面，在考慮離港的受訪者中，40%已經在申請海外工作。 31% 的受訪者透過提升技能、培訓或進修來開始著手計劃；各有27%受訪者則表示正在尋找內部晉升機會和轉工。

出國工作更優先考慮工作保障

至於有計劃到海外出國工作的受訪者中，51%的受訪者年齡介乎27歲至42歲（千禧世代），38%的受訪者年齡介乎43歲至58歲（X世代）。在考慮出國工作的受訪者中，31%的人更優先考慮工作保障而不是薪酬和福利( 29%)。

大比例專業人士冀離港令人擔憂

華德士香港董事總經理John Mullally指，渴望到海外工作並獲得國際經驗的想法並不新奇，尤其是年輕人。但看到如此大比例的香港專業人士考慮離開香港，是令人擔憂的。

John Mullally續指，作為僱主需要確保盡一切努力挽留頂尖人才，這意味著需提供成長和發展機會，以及有競爭力的薪酬和福利待遇；在正面而言，專業人士希望在現今全球化和競爭激烈的世界中累積國際經驗，可以發展更廣闊的視野、更堅定的決心和更豐富的網絡。