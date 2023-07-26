搶人才｜調查：駐港外派員工薪酬福利排名升至全球第5位　大勝新加坡但遜內地(附前10排名)

年初至今各地掀起搶人才風潮，有機構針對全球外派員工薪酬福利作調查，發現全球各地的薪酬福利均有變化，其中香港於全球外派員工薪酬福利排名中，上升3名至全球第5位；新加坡由於現金薪酬下跌，排名仍處於10位以外；至於國內排名則稍勝香港。

駐港外派員工薪酬福利排名升至全球第5位 ECA International調查顯示，香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升3名，至全球第5位，但總價值相比2021年下降2%。目前，香港外派員工整體薪酬組合的總價值為27.8萬美元（折合約218.16萬港元），當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元和1,600美元。 ECA International 亞太區域總監關禮廉表示，香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年的整體組合價值再下跌。但他指出，許多地區的福利成本支出上升，儘管香港不在此列，但香港現金薪酬下跌，亦拖低整體薪酬福利組合成本；而因港元表現相對強勢，令香港的排名再上升3名，其他地區則因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。

新加坡外派員工薪酬福利處於10位以外 另一方面，調查顯示新加坡於2022年的薪酬福利組合價值，增長4%至25.87萬美元；新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升了 9%，為亞太地區福利成本升幅最大之地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位；亞洲區則排名第7。 關禮廉指，外派員工薪酬福利組合內的福利成本以美元計算增長9%，反映外派員工住宿成本飆升令當地人及外派員工均受影響；而新加坡由於現金薪酬下跌4,000美元，阻止整體排名進一步上升。 外派員工薪酬福利數據：