搶人才｜調查：駐港外派員工薪酬福利排名升至全球第5位　大勝新加坡但遜內地(附前10排名)

年初至今各地掀起搶人才風潮，有機構針對全球外派員工薪酬福利作調查，發現全球各地的薪酬福利均有變化，其中香港於全球外派員工薪酬福利排名中，上升3名至全球第5位；新加坡由於現金薪酬下跌，排名仍處於10位以外；至於國內排名則稍勝香港。
駐港外派員工薪酬福利排名升至全球第5位
ECA International調查顯示，香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升3名，至全球第5位，但總價值相比2021年下降2%。目前，香港外派員工整體薪酬組合的總價值為27.8萬美元（折合約218.16萬港元），當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元和1,600美元。
ECA International 亞太區域總監關禮廉表示，香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年的整體組合價值再下跌。但他指出，許多地區的福利成本支出上升，儘管香港不在此列，但香港現金薪酬下跌，亦拖低整體薪酬福利組合成本；而因港元表現相對強勢，令香港的排名再上升3名，其他地區則因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。
新加坡外派員工薪酬福利處於10位以外
另一方面，調查顯示新加坡於2022年的薪酬福利組合價值，增長4%至25.87萬美元；新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升了 9%，為亞太地區福利成本升幅最大之地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位；亞洲區則排名第7。
關禮廉指，外派員工薪酬福利組合內的福利成本以美元計算增長9%，反映外派員工住宿成本飆升令當地人及外派員工均受影響；而新加坡由於現金薪酬下跌4,000美元，阻止整體排名進一步上升。
外派員工薪酬福利數據：
內地排名僅次日本印度
至於中國內地排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第3位，及全球排名第4位。而駐中國內地外派員工於2022年的現金薪酬以美元計算下跌5%。關禮廉解釋，與2021年相比，人民幣兌主要貨幣表現強勢，但大部分外派僱員的現金薪酬均以其他貨幣計算，令現金薪酬以人民幣計算平均有所下降。
此外，日本繼續成為全球外派員工薪酬福利排名第2位，總薪酬福利組合價值以日元計算上升5%，但由於日元表現疲弱，以美元計算的話，薪酬福利和入息稅實質跌幅達雙位數，日本整體薪酬福利組合，較去年下降12%至37.01萬美元。
馬來西亞仍是亞太區外派員工整體薪酬福利待遇最低的地區，該國整體薪酬福利組合價值下跌4%至16.46萬美元，而現金薪酬則下降6%。
英國於2022年則繼續成為外派員工成本最高的地區，平均外派員工薪酬福利組合為44.16萬美元，與去年大致相同。當中福利成本上升4%至16.75萬美元，為全球最高，惟現金薪酬只佔整體成本約18%。