搶人才｜賀建奎一度獲批 黃錦輝：推行太急致漏洞 政府不足但反應快

政府去年推出高端人才通行證計劃（高才通）「搶人才」。曾因「基因編輯嬰兒」事件在內地判囚3年的內地科學家賀建奎，昨稱今個月申請「高才通」並獲批，對於有犯罪紀錄的申請者通過「高才通」的審批，負責計劃的勞工及福利局長孫玉菡，昨早承認申請人現毋須申報有否犯罪紀錄，其後在晚上宣布今起申請者須申報刑事紀錄。入境處處長亦宣布他的簽證無效，並會進行刑事調查。中文大學工程學院副院長、選委會界別立法會議員黃錦輝表示，政府今次雖然有不足，但反應很快。

不應容許行為不良外人進入家中

黃錦輝在一個電台節目中表示，「高才通計劃」可能推行得太急，因此出現漏洞，形容今次事件不應該發生。他比喻說，在任何情況下，都不應容許行為不良的外人進入家中，又指即使是移民，都要有「良民證」。