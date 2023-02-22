搶人才｜賀建奎一度獲批 黃錦輝：推行太急致漏洞 政府不足但反應快

政府去年推出高端人才通行證計劃（高才通）「搶人才」。曾因「基因編輯嬰兒」事件在內地判囚3年的內地科學家賀建奎，昨稱今個月申請「高才通」並獲批，對於有犯罪紀錄的申請者通過「高才通」的審批，負責計劃的勞工及福利局長孫玉菡，昨早承認申請人現毋須申報有否犯罪紀錄，其後在晚上宣布今起申請者須申報刑事紀錄。入境處處長亦宣布他的簽證無效，並會進行刑事調查。中文大學工程學院副院長、選委會界別立法會議員黃錦輝表示，政府今次雖然有不足，但反應很快。
不應容許行為不良外人進入家中
黃錦輝在一個電台節目中表示，「高才通計劃」可能推行得太急，因此出現漏洞，形容今次事件不應該發生。他比喻說，在任何情況下，都不應容許行為不良的外人進入家中，又指即使是移民，都要有「良民證」。
建議當局在申請人抵港後覆查
他同意政府應進一步調查賀建奎是否有刑事責任，包括有否漏報或誤報，亦要查清楚他在甚麼類別下申請入境簽證，又指，政府今次雖然有不足，但反應很快，立即要求申請人須申報有否刑事定罪紀錄。至於未獲批的申請人須補交相關資料，他認為，相關程序可能較費時，建議當局在申請人抵港找工作，並申請工作證的時候，再進行覆查。
中大工程學院不會聘請有案底人士
黃錦輝表示，以中大工程學院為例，一般不會聘請有案底的人士，認為政府應一律拒絕有刑事定罪紀錄的人申請「高才通」。他又以賀建奎為例，指無論醫生醫術有多高明，不誠實的話，都未必能在本港取得牌照。