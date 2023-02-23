搶人才｜賀建奎獲批「高才通」風波 李家超：已優化審批程序

行政長官李家超率領代表團訪問廣州和深圳，是上任後首次到訪大灣區城市。李家超在拜會廣東省委書記黃坤明及省長王偉中後表示，雙方集中討論推動大灣區高質量發展，重點領域包括人才流動、人員培訓、科技創新應用及金融發展等，協助不同行業及企業擴闊發展空間。

就近日內地曾捲入基因編輯爭議的科學家賀建奎一度憑「高端人才通行證」計劃獲批來港一事，李家超回應指當局已優化「高才通」審批程序確保來港人才符合要求，而事件疑涉及刑事行為，入境處已經展開調查。他強調，「高才通」所瞄準的不止是內地人才，希望也有國際人才來港。

李家超：四月帶領立法會議員訪問大灣區

李家超表示，未來計劃走訪大灣區所有城市，首先是下星期帶同司局長訪問澳門。廣東省領導亦預計下月來港，計劃到時舉行粵港聯席會議。李家超又指，正組織包括立法會議員的訪問團，籌備於四月訪問大灣區城市，指現時的反應積極。



他與多名司局長早上到西九龍高鐵站，乘搭高鐵前往廣州。他在社交網站表示，會按照國家主席習近平去年71講話的要求，促進香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，主動對接國家十四五規劃和大灣區發展等戰略。李家超表示，由他擔任組長，三名司長任副組長的「融入國家發展大局督導組」，會加強頂層統籌，從宏觀角度推進和督導融入國家發展大局的工作。

