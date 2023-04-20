搶人才｜赴英招聘醫生最快第三季來港　高拔陞對成果感鼓舞

本港醫護人手持續短缺，醫管局月初遠赴英國倫敦「搶人才」，截至周日(16日)已有逾20人簽約。醫管局行政總裁高拔陞預計，最快今年第三季有首名醫生到港工作，又透露仍陸續有當地醫生或醫學生寄回已簽署的聘用合約，以及聯絡當局索取合約等，對整個招聘活動感到鼓舞、正面。

高：科科都缺人先科科都請人

高拔陞表示，當時在倫敦接觸的醫生或醫學生，較多對家庭醫學科感興趣甚至正從事該專科，正正切合香港日後發展基層醫療的需要。他又承認，本港每個專科都缺乏人手，而外國非每個專科都有機會培訓，「科科都缺人，先科科都請人、有得培訓」，並指出席招聘活動的人，主要關注假期和候命安排等，反而較少關心薪酬方面。

醫管局總行政經理關慧敏補充，當地很多醫生或醫科生「以為返嚟香港(工作)門檻高、好多時候資料來源都只係WhatsApp」，但詳細了解後反而可即場簽妥合約，「面對面傾談真係爭好遠。」她透露，初步了解有意來港工作的醫生，主要對內科和外科感興趣。醫管局正籌備往澳洲舉辦同類型招聘，未來亦將到更多國家或地區推廣和招聘。