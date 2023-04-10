搶人才｜醫管局醫學院赴英聘醫生　陳家亮料短期未見成效

本港醫護人手持續短缺，醫管局早前聯同港大和中大醫學院等代表，遠赴英國「搶人才」。中大醫學院院長陳家亮認為，「搶人才」成效或未能在短期內看到，建議可重新審視醫科生可參與的工作範疇，例如由即將畢業的醫科生分擔部分工作，增加他們的實戰經驗。

畢業班醫科生分擔工作可增經驗

明年將卸任院長的陳家亮接受電台專訪稱，畢業班醫科生有能力將病人按嚴重緊急程度分流，亦能做到初步診斷、急救及簡單化驗。他指，若當局能增加他們的實戰經驗，既有助減輕醫療體系壓力，亦可令他們有歸屬感，形容是「相得益彰」。