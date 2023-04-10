搶人才｜醫管局醫學院赴英聘醫生　陳家亮料短期未見成效

本港醫護人手持續短缺，醫管局早前聯同港大和中大醫學院等代表，遠赴英國「搶人才」。中大醫學院院長陳家亮認為，「搶人才」成效或未能在短期內看到，建議可重新審視醫科生可參與的工作範疇，例如由即將畢業的醫科生分擔部分工作，增加他們的實戰經驗。
畢業班醫科生分擔工作可增經驗
明年將卸任院長的陳家亮接受電台專訪稱，畢業班醫科生有能力將病人按嚴重緊急程度分流，亦能做到初步診斷、急救及簡單化驗。他指，若當局能增加他們的實戰經驗，既有助減輕醫療體系壓力，亦可令他們有歸屬感，形容是「相得益彰」。
憂強制醫護服務公院易引反效果
陳家亮認為，要吸引和挽留人手，就要令醫護人員和醫科生有歸屬感，又指管理大機構講求程序和質素，但不能否認龐大醫療體系或會缺乏靈活性，部分醫護人員或因覺得難以改變工作環境，因而轉投私營市場發展，相信離職醫護各有不同原因。
對於政府正研究強制醫護人員在公立醫院服務一定年期，陳家亮擔心政策容易引起反效果，認為在留人之餘，要思考如何令醫護人員願意留下來。他續說，一些管理思維需要改變，包括減少行政程序等，舉例稱有前線醫護人員可能想做好事情、提高效率，可是程序上會遇到阻礙、多重審批程序，甚或令他們感到最好不要有太多創意或意見。