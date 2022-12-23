搶人才｜陳國基：下周三起推出「人才服務窗口」線上平台　盼未來3年每年吸引3.5萬名人才 (持續更新)

政府今午(23日)交代《施政報告》中的「搶人才」、「搶企業」措施。政務司長陳國基宣布，政府在下周三(28日)起，接受世界各地人才申請，屆時會率先推出「人才服務窗口」線上平台，讓各地人才可以電子方式申請來港，初期由勞福局營運，平台會提供詳情及連接入境處，一切手續會電子化進行，並提供「衣食住行」等訊息，同時政府亦會籌辦「人才服務窗口」的實體辦公室，以統籌內地及海外人才事項，政府會在明年初就所需的額外人手和撥款向立法會申請。

明年起取消「優秀人才入境計劃」配額 陳國基：現時是主動出擊最佳時機

陳國基補充，各項人才入境計劃已經全面電子化，方便各地人才申請各種入境簽證及付款，交妥文件後預計4星期内枇核，政府亦會在明年1月1日起取消「優秀人才入境計劃」配額，為期2年。他指，香港在復常之路穩步前進，現時正是主動出擊、競逐人才的最佳時機，有信心就KPI達標，在未來3年每年吸引3.5萬名人才來港。

他又指，過去2年有14萬人口離開香港，他相信一定有人回港，但當局沒有統計相關數字；政府未來3年，目標每年吸引3.5萬人才來港，粗略估計總共超過10萬人，加上每年本地大學畢業生有5萬人，3年即有15萬人，合共有25萬人，相信足夠彌補過去流失的14萬人。他強調，搶企業和搶人才是相輔相成，若企業來港，人才自然會來，最重要發展好香港經濟，令更多企業願意來港。

陳茂波：暫不便公布具體企業名單

至於財政司長陳茂波就介紹「搶企業」事宜，他表示「引進重點企業辦公室」現已成立，專門負責招攬內地和海外企業進駐香港，以及政務司司長領導的「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作。他指，目標重點企業包括生命健康科技、人工智能、數據科學及新能源科技等行業，亦會參考各政策局的建議，並主動與相關企業進行商討，目前「引進辦」已有了首輪目標企業名單。