搶人才｜陳國基：下周三起推出「人才服務窗口」線上平台　盼未來3年每年吸引3.5萬名人才 (持續更新)

政府今午(23日)交代《施政報告》中的「搶人才」、「搶企業」措施。政務司長陳國基宣布，政府在下周三(28日)起，接受世界各地人才申請，屆時會率先推出「人才服務窗口」線上平台，讓各地人才可以電子方式申請來港，初期由勞福局營運，平台會提供詳情及連接入境處，一切手續會電子化進行，並提供「衣食住行」等訊息，同時政府亦會籌辦「人才服務窗口」的實體辦公室，以統籌內地及海外人才事項，政府會在明年初就所需的額外人手和撥款向立法會申請。
明年起取消「優秀人才入境計劃」配額 陳國基：現時是主動出擊最佳時機
陳國基補充，各項人才入境計劃已經全面電子化，方便各地人才申請各種入境簽證及付款，交妥文件後預計4星期内枇核，政府亦會在明年1月1日起取消「優秀人才入境計劃」配額，為期2年。他指，香港在復常之路穩步前進，現時正是主動出擊、競逐人才的最佳時機，有信心就KPI達標，在未來3年每年吸引3.5萬名人才來港。
他又指，過去2年有14萬人口離開香港，他相信一定有人回港，但當局沒有統計相關數字；政府未來3年，目標每年吸引3.5萬人才來港，粗略估計總共超過10萬人，加上每年本地大學畢業生有5萬人，3年即有15萬人，合共有25萬人，相信足夠彌補過去流失的14萬人。他強調，搶企業和搶人才是相輔相成，若企業來港，人才自然會來，最重要發展好香港經濟，令更多企業願意來港。
陳茂波：暫不便公布具體企業名單
至於財政司長陳茂波就介紹「搶企業」事宜，他表示「引進重點企業辦公室」現已成立，專門負責招攬內地和海外企業進駐香港，以及政務司司長領導的「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作。他指，目標重點企業包括生命健康科技、人工智能、數據科學及新能源科技等行業，亦會參考各政策局的建議，並主動與相關企業進行商討，目前「引進辦」已有了首輪目標企業名單。
被問到具體企業名單時，陳茂波表示，現階段不便公布，但有關企業對本港產業發展有戰略意義。 他又指，已在各駐內地及海外經貿辦設立「招商人才專組」，下周公布咨詢委員會名單，當中包括業界翹楚及社會領袖，為引進工作部署、大體條件提供意見。
孫玉菡：世界「百強大學」名單計過去5年 共176間大學符合條件
勞工及福利局長孫玉菡就介紹「高端人才通行證計劃」，他指計劃是未來政府招攬人才的亮點，年薪逾250萬元人士可不論學歷申請，另外來自世界百強大學的畢業生亦可申請，過去5年有3年以上經驗不設限額，剛畢業、不足3年經驗則設1萬人限額。他說，過去5年曾上榜大學都計算在內，共有176間大學符合條件，9間來自內地，5間屬於本地院校，政府目前僅認可學士學位的本科生。
他又指，非本地畢業生留港回港就業計劃，會擴大至大灣區校園，安排適用於科大、中大和浸大，而現有人才計劃，可同時申請配偶和18歲以下未婚子女來港，當局亦優化簽證年期，下周三起「高端人才通行證計劃」以及「非本地畢業生留港回港就業安排」，首次簽證將為2年；一般就業政策、輸入內地專才計劃和優才計劃，首次簽證則為3年，若在港年薪超過200萬，第二個簽證將為6年。
丘應樺：目標明年至2025年招攬至少1130間企業
商務及經濟發展局長丘應樺指，政府目標2023年至2025年間招攬至少1,130間企業，包括重點企業落戶香港，或拓展業務，帶來經濟效益，創造大量就業機會。創新科技及工業局長孫東就指，生命健康科技、人工智能與數據科學等策略性產業，未來5年會有100間創科企業，包括20間龍頭企業在港設立或擴展，將充分利用與業界合作，主動與企業洽談及進行外訪等接觸企業。當局下午已開通「創科企業落戶香港專區網站」，方便企業直接聯絡當局。
陳國基：相信與內地通關很快有消息
至於通關問題，陳國基指，政府正積極與內地商討，相信好快有消息，但他呼籲市民勿信網上傳言，等待政府正式公佈。