搶人才｜陳茂波：輸入人才計劃共接約16萬宗申請　逾10萬宗獲批

財政司司長陳茂波在香港國際人才高峰論壇致辭時指，本屆政府積極招攬外地人才，截至上月，各項輸入人才計劃共收到約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批；其中，「高才通計劃」共收到超過5萬宗申請，當中約3.9萬宗獲批。至今已有約6萬名獲批簽證的人才抵港，超越了每年至少輸入3.5萬名人才的目標。

勞工及福利局局長孫玉菡在同一論壇指，獲批「高才通計劃」下的人才大都很年輕，這對香港現在面對人口老齡化挑戰的局面顯得尤其重要。基本上「高才通計劃」可分為三個年齡段，約三分之一是30歲或以下；40歲或以下大概是70%；50歲或以下佔90%以上。