搶人才｜陳茂波：輸入人才計劃共接約16萬宗申請　逾10萬宗獲批

財政司司長陳茂波在香港國際人才高峰論壇致辭時指，本屆政府積極招攬外地人才，截至上月，各項輸入人才計劃共收到約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批；其中，「高才通計劃」共收到超過5萬宗申請，當中約3.9萬宗獲批。至今已有約6萬名獲批簽證的人才抵港，超越了每年至少輸入3.5萬名人才的目標。
勞工及福利局局長孫玉菡在同一論壇指，獲批「高才通計劃」下的人才大都很年輕，這對香港現在面對人口老齡化挑戰的局面顯得尤其重要。基本上「高才通計劃」可分為三個年齡段，約三分之一是30歲或以下；40歲或以下大概是70%；50歲或以下佔90%以上。
陳茂波冀和大灣區城市攜手爭奪人才
陳茂波續指，創新能力和人才是當今推動經濟發展的兩個重要引擎，兩者亦相輔相成。創新能力離不開具實力和原創性的科研機構，以及能夠將科研成果轉化爲商品的企業。但它們也需要高水平的人才，以支撐其科研和業務等發展。有好的企業和優質的就業機會，就能夠吸引人才；有人才，就能夠吸引更多企業，這是良性循環，讓一個蓬勃的創科生態圈得以建立。他又表示不同的經濟體都在力爭高質素人才和專業人士，香港和粵港澳大灣區城市也要攜手並肩，從國際人才爭奪戰中脫穎而出，才能持續實現高質量發展。