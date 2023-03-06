搶人才｜高才通至今收逾1.4萬份申請　孫玉菡：已批出逾9600份申請

勞工及福利局局長孫玉菡於社交網站表示，「高才通」截至二月底，收逾1.4萬份申請，目前已批出逾9,600份申請。

孫玉菡：人才來港後會成為本地生力軍

孫玉菡在社交網站透露，「高才通」截至今年二月底，已收到超過1.4萬份申請，當中已經批核逾9,600份申請；當中超過一半的申請人在30歲以下，而絕大部分的申請人則在50歲以下。孫玉菡相信，當這批人才來港後，便會成為本地企業的生力軍，為香港的經濟注入動力。

他提及政府過去兩個多月，推出各項招攬人才新措施，反映有決心積極解決人才短缺問題，又指要經濟全面穩步復常，要各行各業做好做穩優質服務，人才至為關鍵。

孫玉菡稱，各項入境計劃及「香港人才服務窗口」線上平台都需要市民支持，多給意見優化調整，現時亦着手與業界協作，舉辦網上招聘會，期待與業界深化合作，讓疫後經濟邁向高質量發展，讓百業受惠。