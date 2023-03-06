搶人才｜高才通至今收逾1.4萬份申請　孫玉菡：已批出逾9600份申請

勞工及福利局局長孫玉菡於社交網站表示，「高才通」截至二月底，收逾1.4萬份申請，目前已批出逾9,600份申請。
孫玉菡：人才來港後會成為本地生力軍
孫玉菡在社交網站透露，「高才通」截至今年二月底，已收到超過1.4萬份申請，當中已經批核逾9,600份申請；當中超過一半的申請人在30歲以下，而絕大部分的申請人則在50歲以下。孫玉菡相信，當這批人才來港後，便會成為本地企業的生力軍，為香港的經濟注入動力。
他提及政府過去兩個多月，推出各項招攬人才新措施，反映有決心積極解決人才短缺問題，又指要經濟全面穩步復常，要各行各業做好做穩優質服務，人才至為關鍵。
孫玉菡稱，各項入境計劃及「香港人才服務窗口」線上平台都需要市民支持，多給意見優化調整，現時亦着手與業界協作，舉辦網上招聘會，期待與業界深化合作，讓疫後經濟邁向高質量發展，讓百業受惠。
高才通開展數月屢現爭議
高才通於去年12月28日開始接受申請，不過已屢現爭議。本地傳媒報道，曾因「基因編緝人類胚胎」事件、在內地被判監3年的內地科學家賀建奎，早前通過「高才通」獲批來港，惹起大眾爭論，及後入境處處長宣告他的簽證無效，並會進行刑事調查，以作跟進。
內地社交平台上，亦有內地孕婦在發表利用「高才通計劃」來港產子的言論，入境處回應指，一直仔細分析內地孕婦來港產子的手法及趨勢，並已全面加強對內地孕婦的入境配套措施，又強調任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境。