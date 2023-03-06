熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-03-06 18:00:00

搶人才｜高才通至今收逾1.4萬份申請　孫玉菡：已批出逾9600份申請

分享：
截至2月底，高才通至今收逾1.4萬份申請。(勞福局FB)

截至2月底，高才通至今收逾1.4萬份申請。(勞福局FB)

勞工及福利局局長孫玉菡於社交網站表示，「高才通」截至二月底，收逾1.4萬份申請，目前已批出逾9,600份申請。

孫玉菡：人才來港後會成為本地生力軍

孫玉菡在社交網站透露，「高才通」截至今年二月底，已收到超過1.4萬份申請，當中已經批核逾9,600份申請；當中超過一半的申請人在30歲以下，而絕大部分的申請人則在50歲以下。孫玉菡相信，當這批人才來港後，便會成為本地企業的生力軍，為香港的經濟注入動力。

他提及政府過去兩個多月，推出各項招攬人才新措施，反映有決心積極解決人才短缺問題，又指要經濟全面穩步復常，要各行各業做好做穩優質服務，人才至為關鍵。

孫玉菡稱，各項入境計劃及「香港人才服務窗口」線上平台都需要市民支持，多給意見優化調整，現時亦着手與業界協作，舉辦網上招聘會，期待與業界深化合作，讓疫後經濟邁向高質量發展，讓百業受惠。

截至2月底，高才通至今收逾1.4萬份申請。(勞福局FB) 截至2月底，高才通至今收逾1.4萬份申請。(勞福局FB) 截至2月底，高才通至今收逾1.4萬份申請。(勞福局FB) 截至2月底，高才通至今收逾1.4萬份申請。(勞福局FB)

高才通開展數月屢現爭議

高才通於去年12月28日開始接受申請，不過已屢現爭議。本地傳媒報道，曾因「基因編緝人類胚胎」事件、在內地被判監3年的內地科學家賀建奎，早前通過「高才通」獲批來港，惹起大眾爭論，及後入境處處長宣告他的簽證無效，並會進行刑事調查，以作跟進。

內地社交平台上，亦有內地孕婦在發表利用「高才通計劃」來港產子的言論，入境處回應指，一直仔細分析內地孕婦來港產子的手法及趨勢，並已全面加強對內地孕婦的入境配套措施，又強調任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受