搶人才｜高才通計劃暫分別3.6萬名申請者和受養人抵港　工聯會憂來者不拒

高端人才通行證計劃推行1年，截至去年12月底，分別有5.1萬名申請者和受養人獲批來港，兩者亦分別有3.6萬人已抵港，佔獲批申請數目約70%。

在立法會大會提出口頭質詢的議員簡慧敏，關注對高才通計劃申請人子女的就學援助。勞工及福利局局長孫玉菡回應質詢，提及截至去年12月底，高才通計劃下，有近2.1萬名18歲以下未婚及受養子女抵港。他們可入讀私立學校或公帑資助學校，而現時有足夠的中小學學位。教育局亦會向取錄新來港兒童的公帑資助學校，提供津貼以提供各項校本支援服務。