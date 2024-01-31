搶人才｜高才通計劃暫分別3.6萬名申請者和受養人抵港　工聯會憂來者不拒

高端人才通行證計劃推行1年，截至去年12月底，分別有5.1萬名申請者和受養人獲批來港，兩者亦分別有3.6萬人已抵港，佔獲批申請數目約70%。
在立法會大會提出口頭質詢的議員簡慧敏，關注對高才通計劃申請人子女的就學援助。勞工及福利局局長孫玉菡回應質詢，提及截至去年12月底，高才通計劃下，有近2.1萬名18歲以下未婚及受養子女抵港。他們可入讀私立學校或公帑資助學校，而現時有足夠的中小學學位。教育局亦會向取錄新來港兒童的公帑資助學校，提供津貼以提供各項校本支援服務。
立法會議員洪雯提到社會上出現「黑中介」，既然有市場，問及局方會否新增渠道，例如容許在香港投資1千萬元的人士可獲簽證續期。孫玉菡回覆暫時無考慮此條件，重申高才通計劃是希望為香港增加人才，增添動力，計劃下的申請人必須有工作或創業，而政府還有提供其他入境計劃。
工聯會憂來者不拒
工聯會議員郭偉强憂慮高才通計劃是來者不拒 、過分寬鬆，擔心打擊就業及晉升機會，詢問當局有何標準衡量計劃屬利多於弊。孫玉菡表示，計劃推動1年，申請數目令人鼓舞，了解社會關心對經濟及勞動市場的影響。政府正對申請獲批的人士進行跟進調查，了解他們落戶香港的情況，包括在港就業、居住及子女教育狀況，以及選擇來港發展的考慮因素，以便掌握他們的需要，令支援服務更到位，有關調查結果的分析將於短期內備妥。