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2024-01-24 13:22:47

搶人才｜高才通計劃暫有近5.1萬宗申請獲批　3千宗被拒

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搶人才｜高才通計劃暫有近5.1萬宗申請獲批　3千宗被拒

搶人才｜高才通計劃暫有近5.1萬宗申請獲批　3千宗被拒

政府為吸引人才來港，推出高端人才通行證計劃。截至去年12月底，接獲約6.5萬宗申請，近5.1萬宗獲批，3千宗被拒。

新民黨立法會議員何敬康提出書面質詢，關注高才通計劃的進展。政府回覆質詢指，高才通計劃中有約3.6萬人已來港，加上經其他人才入境計劃獲批的申請，去年總計約9萬名人才抵港，超出政府訂立每年至少輸入3.5萬名人才的目標。至於截至去年12月底，高才通計劃約有3千宗申請被拒，佔總申請數目約5%。申請被拒的主要原因是，申請人未能符合相關資格準則，包括未能符合A類申請的年薪要求、並非畢業於名單中的合資格大學等。

截至去年12月底，超過20%獲批申請者來自金融服務界，商業及貿易界與創新及科技界的人士各佔約15%，另有超過10%來自資訊及通訊科技服務界。高收入或在頂尖大學畢業，並累積至少3年工作經驗的人士佔近80%。

議員憂淪為移居香港「大法」

何敬康引述有意見認為，高才通計劃的審批準則較寬鬆，容易淪為移居香港「大法」，例如有傳聞指個別申請人只為來港產子、便利出入境、完善個人履歷等，導致計劃被「玩爛」，未能真正發揮作用貢獻香港經濟。當局回覆指，審批申請時會嚴格把關，並會不時進行突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式、財務狀況、員工資料等，以判斷申請人或其聘用公司所申報的資料是否屬實。任何人以非法手段取得來港工作許可或居留身分，均會依法被取消，涉案人士更須負上刑責，並會被遣返原居地。

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