搶人才｜「高才通」接1.7萬宗申請逾萬宗獲批　孫玉菡：各決策局正積極探討輸入勞工

孫玉菡指，各決策局正積極探討及推行合適的方案，容許適度和有規範地增加輸入勞工。(資料圖片)

政府積極「搶人才」、「搶企業」。勞福局局長孫玉菡今日(29日)於立法會會議上回應議員吳傑莊的提問，他表示「高才通」計劃現有逾1萬宗獲批，勞福局現正籌備今年中成立「香港人才服務窗口」鼓勵外來人才留港發展，同時相關決策局正積極探討及推行合適的方案，在保障本地勞工就業的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業或工種的人手短缺問題。

孫玉菡指，自政府去年底推出「高端人才通行證計劃」，截至本月14日已收到逾1.7萬宗申請，逾1萬宗獲批，之後政府會依照申請人的性別、年齡、工作經驗、職業界別、收入及來源地等，分析是否需要調整計劃細節。

年中成立實體「香港人才服務窗口」

他續指，勞福局正籌備於今年中成立實體的「香港人才服務窗口」，為外來人才提供協助，支援海外人才在港的定居、求職等，鼓勵他們留港發展，局方現正就今年中開展的新一輪人力資源推算積極進行準備工作，會從宏觀層面評估不同主要經濟產業未來人力供求方面的大致趨勢，包括推算未來本港整體經濟人力資源短缺情況等。

孫玉菡又說，政府高度關注本港的人力短缺問題，相關決策局正積極探討及推行合適的方案，在保障本地勞工就業的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業或工種的人手短缺問題。其中，他稱勞福局將於今年6月推出院舍輸入護理員特別計劃，以較靈活的方式處理院舍提交的申請；另建造業議會於今年2月發表了最新《建造業人力預測》的數據，發展局隨即已表示會參考該預測，評估如何透過多管齊下的策略，包括善用本地人力資源、加強培訓和因應需要引入非本地資源等各項措施加強建造業的人力供應，以及利用提升生產力的措施減低人力需求，目標是在今年中或之前交代評估及提出整全策略。

在運輸業方面，他表示，運輸及物流局正積極檢視相關行業人力資源的最新情況，並考慮各項措施，促進業界人力資源可持續發展，目標是在今年中或之前提出初步建議，並制訂相關措施，同時其他政策局會各自檢視他們所負責行業的人力資源需求，適時制定相應對策，當局亦會檢視「補充勞工計劃」，研究可行措施以優化計劃的運作及處理申請的流程等。