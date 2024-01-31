搶年貨，齊抽獎！五豐行入駐上環展 共享新年喜樂

龍躍千里，萬象新生。為帶旺新年氣氛，政府宣佈於全港18區展開「日夜都繽紛」主題活動，希望令市民在熱烈祥和的年味中，在心底感受到幸福與喜悅。
本次上環市集由政府與各大社團組織聯合舉辦，全名為「活力動感．日夜繽紛 閃耀中西區」，活動於1月28日和2月4日兩個單日舉辦。展會地點位於上環文化廣場、永樂街及摩利臣街。市集中，各類貨物琳琅滿目，有海味、小食、公仔、賀年用品等，吸引了大量市民前來參與。
五豐行作為本地食品企業，特攜多款年貨美食及賀年禮品入駐本次上環展。絡繹不絕的展會現場中，可看到五豐行重磅推出了超優惠新春年貨福袋。福袋內包含嫩滑多汁的五豐即食古法窯雞、晶瑩飽滿的五豐秋田小町米等多種適合家庭聚餐的食材。大大福袋，僅需$128，是新春時節購年貨的不二之選。
為迎接新時代電子消費風潮，五豐行與京東合作，特設￥8.8五豐即食鹽焗雞秒殺活動。僅需下載京東APP，於五豐官方旗艦店領取優惠券，便可開搶。顧客在操作過程中，亦會有五豐員工在一旁協助引導，確保購買流程順暢無阻。攤檔前，參與秒殺活動的客人絡繹不絕。
同時，五豐行亦準備了趣味掟圈圈小遊戲。只需參與者使用手機掃描QR Code關注五豐行官方WhatsApp，即可獲取一次掟圈的機會。小遊戲深受市民喜愛，活動區內不時傳來歡聲笑語。五豐行希望透過小遊戲，創造新春的熱鬧快樂氣氛，與市民們在歡笑中一同迎接龍年新春。
新年漸近，相信2月4日的上環市集將會更加熱鬧非凡。五豐行希望通過本次參加上環市集，為大家增添一些節日美味驚喜，帶來難忘的新年歡樂體驗。讓我們一起共迎新春，歡度龍年新年！