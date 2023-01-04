搶購潮｜林哲玄：家庭醫生不缺止痛退燒藥 現時缺乏的是信心

撲熱息痛藥物在本港市面上嚴重缺貨，早前更有藥房將必理痛炒賣至798元一盒，引起不少市民擔心有需要時沒有足夠藥物。立法會醫療衞生界議員林哲玄指，曾向家庭醫生了解，他們均表示不缺止痛退燒藥，只是市民在市面上買不到，形容現時缺乏的不是藥物而是信心。 林哲玄在一個電台節目中指，現時新冠患者輪候醫管局遙距診症要等5、6天，即使獲派新冠口服藥亦過了最佳服用時間。而他曾向家庭醫生了解，他們有足夠藥物，只是市民在市面上買不到，因此希望當局加強與家庭醫生合作，讓患者及早獲治療。

政府派藥不知市民會否轉贈內地親友 至於醫管局有足夠撲熱息痛藥物存量，並考慮向基層、缺藥地區居民派藥，林哲玄又表示，不反對政府送藥，但他認為首先要考慮是否真有此需要；獲派藥的市民是否自己備用，抑或會送予內地親友，否則到自己要用時又出現無藥情況；而且要教市民如何服用，成人與兒童劑量不同，避免過量服食造成嚴重影響。