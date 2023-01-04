搶購潮｜林哲玄：家庭醫生不缺止痛退燒藥 現時缺乏的是信心

撲熱息痛藥物在本港市面上嚴重缺貨，早前更有藥房將必理痛炒賣至798元一盒，引起不少市民擔心有需要時沒有足夠藥物。立法會醫療衞生界議員林哲玄指，曾向家庭醫生了解，他們均表示不缺止痛退燒藥，只是市民在市面上買不到，形容現時缺乏的不是藥物而是信心。
林哲玄在一個電台節目中指，現時新冠患者輪候醫管局遙距診症要等5、6天，即使獲派新冠口服藥亦過了最佳服用時間。而他曾向家庭醫生了解，他們有足夠藥物，只是市民在市面上買不到，因此希望當局加強與家庭醫生合作，讓患者及早獲治療。
政府派藥不知市民會否轉贈內地親友
至於醫管局有足夠撲熱息痛藥物存量，並考慮向基層、缺藥地區居民派藥，林哲玄又表示，不反對政府送藥，但他認為首先要考慮是否真有此需要；獲派藥的市民是否自己備用，抑或會送予內地親友，否則到自己要用時又出現無藥情況；而且要教市民如何服用，成人與兒童劑量不同，避免過量服食造成嚴重影響。
張德榮：本地有藥廠生產撲熱息痛藥
港九藥房總商會副理事長張德榮，亦在同一電台節目中表示，個別含撲熱息痛成份的品牌供應較為緊張，但其他品牌仍然有售。他相信供應緊張除了是因假期令運輸延遲外，亦與多了市民買藥有關。不過他指，本地有藥廠生產含撲熱息痛的藥物，生產速度快，相信過一至兩個星期可以生產到。他呼籲市民不要囤積太多藥，以一個人計有10至20粒退燒止痛藥已足夠。另外，他又指，近日同時多了人購買止瀉藥，相信與有傳近期病毒會引致肚瀉有關。
崔俊明：不宜買散裝藥
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，亦在一電台節目中表示，公立醫院有足夠的相關藥物，呼籲市民不宜買散裝藥，因為散裝藥不知來源，亦不知儲存期間有否問題影響效用，建議市民購買時要求藥店提供原裝盒查看。