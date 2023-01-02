搶購潮｜港府加緊採購撲熱息痛藥物　擬預留予短缺地區市民

內地自放寬防疫措施後，在當地和本港掀起一股必理痛和撲熱息痛藥物搶購潮。港府表示，正計劃加緊採購撲熱息痛藥物作儲備，並擬按實際情況和需要，將額外採購的藥物預留予有需要但無接受公營醫療服務的市民，如未能負擔開支的低收入家庭，以及因個別地區藥物短缺而未能購買藥物的市民。

市面止痛退燒藥供應充裕

政府發言人今日(2日)表示，含撲熱息痛(Paracetamol)成分的藥物在本港整體供應維持穩定，提醒市民毋須囤積任何藥物和搶購個別品牌的藥物。當局一直有持續監察藥物在港的供應情況，衞生署已就近日市場上對藥物的需求增加，派員視察藥房、藥行的銷售及存量情況。

公營醫療存量達近6個月用量

衞生署指，市面僅個別品牌因短時間內需求急增而引致供應緊張，其他品牌的止痛退燒藥仍然供應充裕。公營醫療系統方面，現時含撲熱息痛成分藥物的備存量十分充足，維持在約5至6個月的日常使用量，絕對足夠照顧病人所需。

當局已呼籲大型藥物零售商，提醒消費者可選購其他同樣含撲熱息痛成分的產品，並已要求本地製藥商會呼籲其會員加大對含撲熱息痛成分產品的生產力度，以滿足市場預期需求。衞生署亦已聯絡海關，建議加強在關口的宣傳，提醒旅客有關攜帶合理自用數量藥物的規定。