摩羯掠港 機場昨38航班取消 今年首掛8號風球 日校停課

超強颱風「摩羯」昨逐步逼近本港，料今早最接近本港，並在本港西南300公里掠過。天文台昨傍晚6時20分改發8號風球，並預計至少維持至今日正午12時。本港昨日雖然有密雲，但天色較明朗，隨着摩羯外圍環流接近本港，料今日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。政府早前已宣布，惡劣天氣下「追風逐浪」，有可能被檢控，最高罰款2,000元或監禁14天。

3號風球昨日在日間維持，但本港仍算「好天氣」，不少地方陽光普照，藍天白雲。隨着摩羯逐漸逼近，下午風勢明顯轉強，天文台晚上更一度發出黃雨警告，而海陸空交通逐漸受影響，渡輪巴士等提早「收車、埋岸」。天文台於昨中午前已「事先張揚」表示於傍晚6時20分改發8號風球，故不少公司安排僱員提早下班。昨午4時，市面已見不少市民提早回家，在金鐘、紅磡港鐵站內大批等車回家的市民，紅磡海底隧道巴士站出現人龍。港鐵表示，在八號烈風或暴風信號下，已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。

去年颱風小犬襲港，天文台發出9號風球後，機鐵、機場巴士停駛，致逾千名旅客滯留機場。今次摩羯來襲，料惡劣天氣下，亦會影響旅客出行，機管局等嚴陣以待，機管局昨午見傳媒時指，昨有約有38班航班取消；機場於今早會啟動航班重新編配系統，為航空公司協調航班調配。局方因預計部分旅客或滯留在客運大樓，食肆及捷運系統延長，並會安排旅客關注組派發基本物資，及在臨時休息區提供座位及充電設施。機管局亦會聯絡港鐵增加受風暴影響期間機場快綫班次及延遲尾班車時間。

另外，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校(包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心)今日(6日)停課。視乎風暴發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

渠務署長莫永昌昨日率職員到場視察去年「世紀暴雨」 水浸重災區黃大仙，指署方數天前已派員工和承建商巡查全港超過240個容易淤塞的地點，並已經啟動緊急事故控制中心，在全港26個緊急事故控制中心和緊急行動基地部署應變隊伍；包括在大澳、鯉魚門和三門仔等地安裝擋水板，並在各區提供超過11,000個沙包供市民使用。

不聽勸追風族或罰款2000 囚14天

政府5月公布多項應對極端天氣措施，當局指會加強宣傳勸喻市民勿在颱風或惡劣天氣下追風逐浪，對屢勸不改的「追風族」會果斷執法，康文署昨提醒，由於8號熱帶氣旋警告信號現正生效，轄下所有刊憲泳灘暫時封閉。任何人士如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。署方說，在惡劣天氣下，市民應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人和救援人員的安全。